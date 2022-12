La Chine fait face à une épidémie de Covid « THERMONUCLÉAIRE » avec « 800 MILLIONS de cas en 90 jours » alors que les hôpitaux et les crématoriums débordent

La CHINE fait face à une épidémie de Covid « thermonucléaire », selon un expert, alors que les hôpitaux et les crématoriums commencent à déborder.

Selon une estimation, la fin du verrouillage sévère du pays pourrait voir Covid se propager rapidement jusqu’à ce qu’il y ait 800 millions de cas en 90 jours après l’abandon de la politique Zero Covid de verrouillages sévères.

Un corps en train d’être déchargé dans un crématorium de Pékin Crédit : Reuters

Des patients de Covid sont vus dormir par terre dans un hôpital

Les corps de ceux qui sont morts de Covid sont entreposés dans les couloirs

Un patient Covid transféré dans un hôpital spécialisé à Pékin Crédit : Reuters

Une vidéo est apparue montrant des patients enfoncés dans un hôpital dormant sur des sols et des corps stockés dans des couloirs, dans un écho effrayant du moment où Covid a frappé la Chine pour la première fois

Les crématoriums fonctionnant toute la nuit à Wuhan ont été une première indication de la dévastation causée par la pandémie en 2020.

L’un de ceux qui ont partagé des images est l’épidémiologiste Eric Feigl-Ding qui a déclaré que la situation était désormais “mauvaise thermonucléaire”.

Le Dr Feigl-Ding est chef du groupe de travail Covid au New England Complex Systems Institute et l’un des premiers scientifiques à mettre en garde contre la capacité de Covid à se propager, lorsqu’il travaillait à Harvard.

Il a souligné les prédictions des propres autorités sanitaires chinoises selon lesquelles 60% des 1,4 milliard d’habitants de la Chine pourraient être infectés.

Le chiffre a été rapporté par Xi Chen, chercheur en santé mondiale à l’Université de Yale, qui a déclaré à NPR qu’il l’avait reçu du directeur adjoint du Centre chinois de contrôle des maladies.

L’épidémiologiste Ben Cowling, de l’Université de Hong Kong, est d’accord avec la prédiction.

«Cette poussée va venir très vite, malheureusement. C’est la pire des choses”, a-t-il déclaré.

“Si c’était plus lent, la Chine aurait le temps de se préparer. Mais c’est tellement rapide. A Pékin, il y a déjà beaucoup de cas et [in] d’autres grandes villes parce que ça se répand si vite.

D’autres experts prédisent que 2,1 millions de personnes pourraient mourir dans les mois à venir, bien que les statistiques officielles montrent qu’il n’y a que 7 000 nouveaux cas par jour.

Mais même des comptes rendus dans des médias officiels étroitement contrôlés disent maintenant que 50 000 personnes signalent des symptômes dans une seule ville, Guangzhou, à elle seule.

À Pékin, les autorités ont augmenté le nombre de soi-disant «cliniques de la fièvre» de 94 à 1263 pour faire face à l’afflux de patients.

Le nombre R qui indique la transmissibilité du virus est actuellement de 16, selon les scientifiques de la Commission nationale chinoise de la santé.

Cela signifie qu’une personne infectée propagera la maladie à environ 16 autres personnes et l’hiver dernier aux États-Unis, les cas ont doublé environ tous les trois jours.

Mais Cowling prévient que cela se passe maintenant en « heures » en Chine.

“Même si vous parvenez à le ralentir un peu, ça va quand même doubler très, très vite, a-t-il dit.

“Et donc les hôpitaux vont être sous pression peut-être d’ici la fin de ce mois.”

Xi Jinping a finalement abandonné sa désastreuse politique Zero Covid au début du mois face aux protestations contre les restrictions sévères.

Mais l’absence de vaccin que les verrouillages sévères étaient censés contourner, signifie qu’il y a un manque catastrophique d’immunité dans les 1,4 milliard d’habitants.

Il existe déjà de sombres preuves que Covid commence à faire des ravages.

Samedi après-midi, une trentaine de corbillards stationnaires se sont arrêtés dans l’allée menant au salon funéraire Dongjiao, un crématorium désigné par Covid à Pékin, rapporte Reuters.

Parmi eux se trouvaient une ambulance et une camionnette avec un cadavre enveloppé dans un drap dans le coffre ouvert.

Le corps a ensuite été récupéré par des travailleurs en tenue de protection contre les matières dangereuses et transféré dans une salle préparatoire en attendant la crémation.

Trois des nombreuses cheminées gonflaient fumaient en continu.

A quelques mètres du crématorium, dans un salon funéraire, une vingtaine de sacs mortuaires jaunes contenant des cadavres gisaient sur le sol.

La politique draconienne Zero Covid a vu la population obligée de passer des tests continus pour le coronavirus et des millions de personnes mises en quarantaine, même si seul un petit nombre de personnes étaient testées positives.

Des images d’horreur ont montré que les personnes infectées étaient traînées dans des camps de quarantaine et même soudées dans leurs maisons par des forces de l’ordre brutales «Big White».

Mais une vague de protestations à la suite d’un incendie dans lequel la mort de 10 personnes a été imputée au verrouillage sévère a conduit Xi à abandonner radicalement “Zero Covid”.