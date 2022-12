La Chine fait face à 4,2 millions de cas de Covid et à 5 000 décès par JOUR dans une poussée «thermonucléaire» alors que les crématoriums brûlent 24 heures sur 24

La CHINE fait face à 4,2 millions d’infections et 5000 décès par jour alors que la poussée “thermonucléaire” de Covid s’empare du pays.

Les crématoriums fonctionneraient déjà 24 heures sur 24 pour faire face au nombre croissant de morts alors que d’énormes files d’attente de corbillards bordent les rues.

Un corps chargé dans un conteneur d’expédition au crématorium Crédit : AP

De la fumée a été vue gonfler 24 heures sur 24 Crédit: Sky News

Les corps s’entassent dans un hôpital alors que les décès augmentent Crédit : Twitter

Un patient Covid admis dans un hôpital de la ville de Chongqing Crédit : AFP

Des images déchirantes à l’intérieur de l’un des hôpitaux chinois ravagés par Covid montrent des patients en fauteuil roulant à quelques mètres de cadavres.

Maintenant, de nouveaux chiffres prédisent que la situation va s’aggraver dans les prochains jours, à la suite de l’abandon par la Chine de sa stratégie Zero Covid de verrouillages sévères.

La Chine se prépare maintenant à la propagation du virus dans une population avec des niveaux d’immunité et de vaccination catastrophiquement bas.

Selon les analystes des données de santé Airfinity, les cas quotidiens pourraient atteindre 3,7 millions par jour en janvier et 4,2 millions en mars, contre le niveau actuel d’un million.

Ils estiment qu’il y a actuellement 5 000 morts par jour en Chine, contre 7 officiellement admis par le gouvernement.

Airfinity affirme que l’épidémie actuelle se développe plus rapidement dans la capitale Pékin et dans la province méridionale du Guangdong

“La Chine a arrêté les tests de masse et ne signale plus de cas asymptomatiques”, a déclaré le responsable des vaccins et de l’épidémiologie d’Airfinity.

“La combinaison signifie que les données officielles ne seront probablement pas le reflet fidèle de l’épidémie vécue à travers le pays.

« La Chine a également changé la façon dont elle enregistre les décès de Covid-19 pour n’inclure que ceux qui meurent d’insuffisance respiratoire ou de pneumonie après avoir été testés positifs.

«Ceci est différent des autres pays qui enregistrent les décès dans un laps de temps d’un test positif ou où Covid-19 est enregistré comme ayant été attribué à la cause du décès.

“Ce changement pourrait minimiser l’ampleur des décès observés en Chine.”

Airfinity a également prédit que la Chine pourrait finalement voir 2,1 millions de décès de Covid.

Un hôpital de Shanghai a dit à son personnel de se préparer à une “bataille tragique” car il s’attend à ce que la moitié des 25 millions d’habitants de la ville soient infectés d’ici la fin de la semaine.

“La veille de Noël, le jour de l’An et le nouvel an lunaire de cette année sont destinés à être dangereux”, a déclaré l’hôpital privé Shanghai Deji, qui emploie environ 400 personnes.

“Dans cette bataille tragique, tout le Grand Shanghai tombera et nous infecterons tout le personnel de l’hôpital ! Nous infecterons toute la famille.”

Pendant ce temps à Pékin, une longue file de voitures et de corbillards a été vue devant un crématorium, qui fonctionne 24 heures sur 24.

Selon CNN, on a vu de la fumée s’échapper constamment d’un crématorium qui a été contraint d’utiliser des conteneurs d’expédition pour stocker les corps dans le parking.

D’autres cercueils ont été vus chargés dans les conteneurs alors que les gens ont signalé des heures d’attente pour incinérer leurs proches.

Le taux de vaccination en Chine est supérieur à 90 %, mais le taux pour les adultes qui ont reçu des rappels tombe à 57,9 % et à 42,3 % pour les personnes âgées de 80 ans et plus.

La politique draconienne Zero Covid a vu la population obligée de passer des tests continus pour le coronavirus et des millions de personnes mises en quarantaine, même si seul un petit nombre de personnes étaient testées positives.

Des images d’horreur ont montré que les personnes infectées étaient traînées dans des camps de quarantaine et même soudées dans leurs maisons par des forces de l’ordre brutales «Big White».

Mais une vague de protestations à la suite d’un incendie dans lequel la mort de 10 personnes a été imputée au verrouillage sévère a conduit Xi à abandonner radicalement “Zero Covid”.