L’envoyé de Pékin aux Nations Unies a déclaré que le pacte tripartite AUKUS pose des risques de prolifération nucléaire

La Chine a accusé les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie de transferts risqués de matières nucléaires dans le cadre du pacte AUKUS, l’ambassadeur de Pékin à l’ONU appelant le chien de garde atomique de l’organisme à examiner plus attentivement l’accord.

S’exprimant à l’issue d’une réunion du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) lundi, l’envoyé de l’ONU Wang Qun a déclaré que la mission chinoise avait demandé une discussion formelle sur la “transfert de matières nucléaires dans le cadre d’AUKUS et de ses garanties sous tous les aspects en vertu du TNP [nuclear Non Proliferation Treaty].”

« AUKUS va au-delà du régime international de non-prolifération existant et du mandat du Secrétariat de l’AIEA. La question ne devrait pas être traitée par les trois pays seuls et doit être traitée par les États membres de l’AIEA », a-t-il ajouté. a-t-il dit, ajoutant que les trois pays “ont ignoré les discussions liées à AUKUS lors des réunions du Conseil de l’AIEA.”















Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie ont signé l’année dernière l’accord tripartite “AUKUS”, en vertu duquel ces deux dernières nations se sont engagées à aider Canberra à obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire. L’accord était très controversé à l’époque, conduisant l’Australie à renoncer à un contrat déjà conclu pour recevoir des sous-marins de fabrication française tout en déclenchant l’indignation diplomatique de Paris.

Répondant à des accusations similaires de la Chine en août, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont insisté sur leur engagement à effectuer le transfert de matières nucléaires – à savoir l’uranium hautement enrichi devant être utilisé dans les réacteurs des sous-marins – “d’une manière qui répond aux normes de non-prolifération les plus élevées possibles.”

Les unités de puissance utilisées par les sous-marins « sont conçues de manière à ce que l’enlèvement de toute matière nucléaire soit extrêmement difficile et rende le bloc d’alimentation et le sous-marin inutilisables », ont déclaré les trois nations dans un document de travail remis à l’ONU, garantissant que le transfert serait sûr.

Cependant, Wang a néanmoins exhorté l’AIEA à rester politiquement “neutre” et à “continuer à fournir la plate-forme pour faire face aux risques de prolifération d’AUKUS,” continue d’accuser les trois pays de “entraver l’accomplissement de ses fonctions par l’AIEA et saper l’ordre international, le multilatéralisme et la paix mondiale.”