La Chine veut remplacer les États-Unis en tant que maître du monde et représente de loin la plus grande menace pour Washington, a affirmé le directeur du renseignement national John Ratcliffe, intensifiant la rhétorique de l’administration Trump contre Pékin.

République populaire de Chine «Représente la plus grande menace pour l’Amérique aujourd’hui et la plus grande menace pour la démocratie et la liberté dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale», Ratcliffe a écrit dans un éditorial publié jeudi par le Wall Street Journal, affirmant que le «Défi de notre génération» c’est résister «La tentative de Pékin de remodeler et de dominer le monde.»

.@DNI_Ratcliffe explique pourquoi la Chine est un «défi unique dans une génération» et la plus grande menace pour la sécurité nationale à laquelle l’Amérique est confrontée @WSJ éditorial: https://t.co/Qk0UPgwtQG – Bureau de la DNI (@ODNIgov) 3 décembre 2020

L’ancien membre du Congrès du Texas a repris l’ODNI en mai, après avoir été nommé par le président Donald Trump et approuvé par le Sénat. Accuser la Chine d’avoir l’intention de dominer le monde «Économiquement, militairement et technologiquement», Ratcliffe a dévoilé les allégations concernant le vol de propriété intellectuelle et l’espionnage économique, déjà formulées par le directeur du FBI Chris Wray et le procureur général Bill Barr plus tôt cette année.

Cette fois, cependant, il a mis une étiquette de prix sur le vol de propriété présumé de la Chine, disant à Catherine Herridge de CBS News dans une interview que le gouvernement américain a estimé son coût à «Jusqu’à 500 milliards de dollars par an, soit entre 4 000 et 6 000 dollars par ménage américain.»

DNI John Ratcliffe raconte @CBS_Herridge chaque ménage américain perd jusqu’à 6000 dollars par an à cause de l’espionnage économique chinois: «La Chine est une menace économique et une menace technologique. Et c’est quelque chose dont les États-Unis n’avaient pas eu à faire face auparavant" https://t.co/cCiYrAiljg pic.twitter.com/1WhJIM9mAQ – CBS News (@CBSNews) 3 décembre 2020

Ratcliffe était également plus précis sur les prétendues tentatives de la Chine d’influencer les décideurs politiques américains – mentionnés pour la première fois par Barr en juillet – écrivant que Pékin les visait. « Avec six fois la fréquence de la Russie et 12 fois la fréquence de l’Iran. »

Il a dit à Herridge qu’il avait informé les comités du renseignement de la Chambre et du Sénat à ce sujet, avec une grande inquiétude.

DNI Ratcliffe raconte @CBS_Herridge que la Chine utilise le chantage, la corruption et l’influence secrète pour cibler les membres du Congrès et s’assurer que «seules les lois favorables à la Chine sont adoptées" pic.twitter.com/3hQ23hXvtF – Catherine Herridge (@CBS_Herridge) 3 décembre 2020

L’affirmation la plus sensationnaliste est peut-être que Pékin a «A même mené des tests sur des humains sur des membres de l’Armée populaire de libération dans l’espoir de développer des soldats dotés de capacités biologiquement améliorées.

Il n’y a pas de limites éthiques à la poursuite du pouvoir de Pékin.

Le président chinois Xi Jinping a un «Plan agressif pour faire de la Chine la première puissance militaire du monde,»Et vole la technologie militaire américaine à sa poursuite, a déclaré Ratcliffe.

La Chine vise à «Inverser la propagation de la liberté dans le monde», a-t-il soutenu, affirmant que Pékin « Estime qu’un ordre mondial sans lui au sommet est une aberration historique », sans élaborer.

Tout cela signifie que l’appareil de renseignement américain doit faire de la Chine son « Objectif principal pour l’avenir », Ratcliffe a fait valoir, au lieu de préserver l’obsession de la guerre froide pour l’Union soviétique et la Russie ou l’accent mis récemment sur la lutte contre le terrorisme.

Sans nommer spécifiquement Ratcliffe, Pékin a répondu à ses accusations en disant que les États-Unis pratiquaient « Deux poids deux mesures typiques. »

Son véritable objectif est de créer des excuses pour justifier un blocage de haute technologie contre #Chine, et cela finira par nuire aux intérêts de la Chine, le #NOUS et le monde entier. – Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) 3 décembre 2020

Le véritable but de ces accusations « Est de créer des excuses pour justifier un blocage de haute technologie contre la Chine, et cela finira par nuire aux intérêts de la Chine, des États-Unis et du monde entier », a tweeté la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

