La Chine fait des suggestions sur les rejets de Fukushima

Le chien de garde nucléaire de l’ONU et d’autres qui prétendent que les eaux usées du réacteur japonais sont sûres devraient les boire, a déclaré un responsable chinois

Pékin a répondu au soutien controversé de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU aux projets du Japon de déverser les eaux usées contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique en affirmant que ceux qui pensent que l’eau est sûre devraient la boire et nager dedans.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a abordé la question lors d’un point de presse mardi, lorsqu’il a été interrogé sur les récentes déclarations du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, vantant la sécurité des eaux usées de Fukushima. Il s’est moqué des affirmations de Grossi selon lesquelles l’eau était même sûre pour boire ou nager.

« Si certaines personnes pensent que l’eau contaminée par le nucléaire de Fukushima peut être bue ou nager en toute sécurité, nous suggérons que le Japon conserve l’eau contaminée par le nucléaire pour que ces personnes puissent la boire ou la nager au lieu de la rejeter dans la mer et de provoquer des inquiétudes généralisées. internationalement, » dit Wang.

L’AIEA a approuvé la semaine dernière le projet de Tokyo de rejeter les eaux usées de Fukushima dans l’océan, plus d’une décennie après qu’un tsunami déclenché par un tremblement de terre a inondé la centrale et provoqué la fonte de trois de ses réacteurs. L’usine continue de produire environ 100 mètres cubes d’eaux usées chaque jour et ses réservoirs de stockage manquent d’espace. Les responsables japonais ont insisté sur le fait que l’eau répond aux normes de sécurité internationales après avoir été traitée pour éliminer la plupart de ses éléments radioactifs.

Wang a affirmé que l’examen par l’AIEA du plan de décharge était trop étroitement ciblé et avait atteint à la hâte une conclusion qui ne répondait pas aux préoccupations de sécurité internationales. « L’AIEA n’a pas évalué l’efficacité et la fiabilité à long terme des installations de traitement du Japon et ne peut donc pas garantir que toutes les eaux contaminées par le nucléaire seront conformes aux normes après traitement dans les 30 prochaines années », il a dit. « L’impact des rejets de longue durée sur l’environnement marin et la sécurité alimentaire n’est pas quelque chose sur lequel l’AIEA peut facilement tirer une conclusion. »

Le porte-parole chinois a également fait valoir que l’évaluation de l’AIEA ne devrait pas être le dernier mot sur la question. « Le Japon ne peut pas simplement utiliser le rapport de l’AIEA comme un feu vert pour le déversement dans l’océan », dit Wang.

Des manifestants sud-coréens ont protesté contre la découverte de l’AIEA lors de la visite de Grossi à Séoul dimanche. Le législateur sud-coréen Woo Won-shik, chef du principal parti d’opposition du pays, a accusé le chien de garde nucléaire d’être « partialisé en faveur du Japon depuis le début. » Il a déclaré que l’agence n’avait pas correctement enquêté sur l’impact des rejets d’eaux usées sur les pays voisins.