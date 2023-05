La Chine expulse un diplomate canadien dans une réponse du tac au tac

BEIJING (AP) – La Chine a annoncé mardi l’expulsion d’un diplomate canadien en représailles à ce qu’Ottawa ait ordonné à un fonctionnaire consulaire chinois de quitter le pays suite à des allégations de menaces qu’il aurait proférées contre un législateur canadien et sa famille.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Chine déployait une « contre-mesure réciproque à la décision sans scrupules du Canada », à laquelle il s’est dit « fermement opposé ».

Il a déclaré que Jennifer Lynn Lalonde, la plus haute diplomate canadienne du centre des affaires de Shanghai, a été invitée à partir d’ici le 13 mai et que la Chine « se réserve le droit de prendre d’autres mesures en réponse ».

L’ambassade du Canada à Pékin n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’ordre d’expulsion.

Plus tôt mardi, le Canada a déclaré que le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau expulsait un diplomate chinois qui, selon l’agence d’espionnage canadienne, était impliqué dans un complot visant à intimider un député de l’opposition et ses proches à Hong Kong.

La Chine a pris le contrôle de l’ancienne colonie britannique en 1997 et, ces dernières années, a effectivement déchiré un accord pour maintenir ses droits politiques et civils uniques pendant 50 ans en sabrant ses institutions démocratiques et sa presse libre. La Chine utilise régulièrement des menaces contre des membres de la famille pour intimider les critiques de la diaspora chinoise, en particulier ceux des groupes minoritaires.

Un haut responsable du gouvernement canadien a déclaré que le diplomate basé à Toronto, Zhao Wei, avait cinq jours pour quitter le pays. Il n’était pas immédiatement clair si Zhao était toujours au Canada.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré dans un communiqué que le Canada avait déclaré Zhao « persona non grata » et que le Canada « ne tolérerait aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures ».

« Les diplomates au Canada ont été avertis que s’ils adoptaient ce type de comportement, ils seraient renvoyés chez eux », a-t-elle déclaré.

Le service d’espionnage du Canada a indiqué qu’en 2021, le législateur conservateur de l’opposition Michael Chong et ses proches de Hong Kong avaient été pris pour cible après que Chong eut critiqué le bilan de Pékin en matière de droits de l’homme. L’agence d’espionnage du Canada n’a pas rendu public les détails.

Chong a critiqué le traitement réservé par Pékin aux membres du groupe ethnique turc musulman ouïghour dans la région chinoise du Xinjiang, dont des centaines de milliers ont été détenus dans des camps de rééducation politique ressemblant à des prisons. La Chine affirme que la fréquentation de ce qu’elle appelle les centres de formation professionnelle est purement volontaire et vise à éliminer les tendances à l’extrémisme musulman tout en enseignant des compétences professionnelles.

Chong a déclaré que l’expulsion de Zhao aurait dû avoir lieu il y a des années.

« J’espère que cela indique clairement non seulement à la République populaire de Chine, mais aux autres États autoritaires qui sont représentés ici au Canada, que ce franchissement de la ligne diplomatique dans les activités de menace d’ingérence étrangère est tout à fait inacceptable ici sur le sol canadien », a déclaré Chong. a dit.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, l’ambassade de Chine à Ottawa a déclaré que l’expulsion de Zhao était « basée sur des rumeurs de la soi-disant ‘ingérence chinoise’ vantées par certains politiciens et médias ».

« Cela a gravement violé le droit international, les normes fondamentales régissant les relations internationales et les accords bilatéraux connexes, et saboté les relations sino-canadiennes », indique le communiqué. Il a ajouté que « toutes les conséquences en découlant seront assumées par la partie canadienne ».

« La Chine ne s’immisce jamais dans les affaires intérieures des autres pays », a-t-il déclaré.

Ces dernières années, la Chine a expulsé des membres des médias étrangers en représailles à leurs reportages ou aux restrictions imposées aux membres des médias d’État chinois entièrement contrôlés par le Parti communiste postés aux États-Unis et ailleurs.

Les expulsions de diplomates sont beaucoup plus rares. En 2020, la Chine a ordonné la fermeture du consulat américain dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest, en représailles à l’ordre de Washington de fermer le consulat chinois à Houston, qui, selon elle, était un centre d’espionnage commercial parrainé par l’État. La Chine a nié l’allégation.

La révélation sur Chong est la dernière d’une série de tentatives d’ingérence étrangère qui auraient été faites par le gouvernement chinois au Canada ces dernières années, y compris des efforts pour s’immiscer dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Trudeau a nommé l’ancien gouverneur général David Johnston pour étudier plus avant la question, y compris la nécessité d’une enquête publique.

Les relations sino-canadiennes se sont effondrées après que la Chine a arrêté l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor, peu de temps après que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, directrice financière du géant des télécommunications Huawei et fille du fondateur de l’entreprise, à la demande des autorités américaines qui l’ont accusée de fraude. .

De nombreux pays ont qualifié l’action de la Chine de « politique des otages », tandis que la Chine a accusé Ottawa de détention arbitraire. Les deux hommes, accusés de vagues crimes contre la sécurité nationale, ont été libérés quelques heures après que les avocats de Meng ont mis fin à la querelle de près de 3 ans entre Ottawa, Pékin et Washington avec un accord en vertu duquel elle a accepté la responsabilité d’avoir déformé les relations commerciales de l’entreprise en Iran.

L’écrivain d’Associated Press Rob Gillies à Toronto a contribué à ce rapport.

The Associated Press