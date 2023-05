La Chine expulse le consul canadien à Shanghai, un jour après qu’Ottawa a ordonné le départ d’un diplomate chinois

La Chine a expulsé mardi un diplomate canadien à Shanghai dans une réponse tit-for-tat après qu’Ottawa a dit à un diplomate chinois basé à Toronto de quitter le pays, intensifiant les relations bilatérales déjà tendues au milieu des inquiétudes concernant l’influence chinoise au Canada.

Le Canada a expulsé lundi le diplomate chinois Zhao Wei après qu’un rapport des services de renseignement l’ait accusé d’avoir tenté de cibler la famille du député conservateur Michael Chong, qui a critiqué le traitement réservé par la Chine à sa minorité musulmane ouïghoure.

« Nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère », a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

En réponse aux « actions déraisonnables » du Canada, la Chine a dit à Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat canadien à Shanghai, de quitter la Chine d’ici le 13 mai, selon le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Chine a dit à Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat canadien à Shanghai, de quitter la Chine d’ici le 13 mai, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. (Jennifer Lalonde/Twitter) L’ambassade du Canada à Pékin n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’ordre d’expulsion.

Les tensions diplomatiques sont vives depuis la détention du dirigeant de Huawei Technologies Meng Wanzhou en 2018 et l’arrestation ultérieure par Pékin de deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, accusés d’espionnage. Tous trois ont été libérés en 2021.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a rédigé un rapport en 2021 sur l’influence chinoise au Canada qui comprenait des informations sur les menaces potentielles pour Chong et sa famille.

Les détails du rapport du SCRS ont été révélés le 1er mai, lorsque le Globe and Mail a rapporté que la Chine avait recherché des informations sur Chong et sa famille en Chine dans le but probable de « faire un exemple » de lui et de dissuader les autres de prendre le gouvernement anti-chinois position.

Une source de sécurité anonyme aurait déclaré au Globe que Zhao travaillait prétendument sur des efforts pour cibler la famille de Chong en Chine.

REGARDER | Un diplomate chinois a jusqu’à 5 jours pour quitter le Canada : Le Canada expulse un diplomate chinois Le Canada a déclaré le diplomate chinois Zhao Wei « persona non grata » après des jours de pression des partis d’opposition. Le diplomate a cinq jours pour quitter le Canada après avoir été accusé de cibler la famille du député conservateur Michael Chong vivant à Hong Kong.

« Cela n’aurait pas dû prendre deux ans au gouvernement pour prendre cette décision », a déclaré Chong aux journalistes après l’annonce.

La Chine dément toute ingérence

La Chine a déclaré qu’elle ne s’était jamais ingérée dans les affaires intérieures du Canada et qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire. Le consulat général de Chine à Toronto a déclaré que le rapport sur Chong n’avait « aucune base factuelle et était purement sans fondement ».

Le Globe, citant une source de sécurité nationale anonyme, a déclaré que Zhao était impliqué dans la collecte d’informations sur Chong, qui a été un critique virulent du gouvernement chinois et avait voté en faveur d’une motion de la Chambre des communes en 2021 appelant le traitement réservé par Pékin à la minorité ouïghoure. en Chine un génocide.

Chong s’est dit « profondément déçu » d’avoir découvert la menace potentielle pour sa famille à Hong Kong par un journal et a critiqué l’inaction du gouvernement Trudeau. Il a appelé à plusieurs reprises à l’expulsion de Zhao depuis le rapport du Globe.

Trudeau a déclaré avoir découvert le rapport de renseignement du journal et a accusé mercredi le SCRS de ne pas le lui avoir transmis à l’époque.

Trudeau a précédemment déclaré que la Chine avait tenté de se mêler des votes de 2019 et 2021, mais que les efforts n’avaient pas changé le résultat. Il a nommé un enquêteur spécial indépendant pour enquêter sur les allégations.