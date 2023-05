La Chine exprime son soutien à la Serbie dans les nouveaux affrontements au Kosovo impliquant des troupes de l’OTAN

BEIJING (AP) – La Chine a exprimé mardi son soutien aux efforts de la Serbie pour « sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale » à la suite du regain de violence entre les Serbes de souche et les troupes de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine critique depuis longtemps l’alliance de l’OTAN, en partie à cause du bombardement de l’ambassade de Pékin à Belgrade lors de la campagne aérienne de 1999 pour mettre fin à la répression brutale de la Serbie contre les séparatistes albanais au Kosovo.

L’attentat à la bombe, au cours duquel trois journalistes chinois ont été tués, a longtemps été utilisé par Pékin pour mobiliser le sentiment anti-occidental. Les États-Unis se sont excusés pour l’attaque, la blâmant sur des renseignements défectueux. Ses missions diplomatiques à Pékin et dans d’autres villes chinoises ont été assaillies par les retombées, établissant des liens sur une trajectoire négative qui est devenue de plus en plus tendue ces dernières années.

La Chine, ainsi que la Russie et la Serbie, ne reconnaissent pas l’indépendance du Kosovo en 2008 et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a imputé mardi la violence au non-respect des droits politiques serbes.

« Nous nous opposons aux actions unilatérales des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo », a déclaré Mao lors d’un point de presse quotidien, faisant référence au gouvernement du Kosovo à Pristina.

Bien que les Serbes aient boycotté les récentes élections locales et cherché à empêcher les maires de souche albanaise d’entrer en fonction, Mao a déclaré que les Serbes devraient se voir accorder le contrôle des municipalités où ils forment des majorités.

La violence a éclaté lorsque les Serbes ont tenté de s’emparer des bureaux de l’une des municipalités du nord du Kosovo où les maires albanais ont pris leurs fonctions la semaine dernière. Au moins 30 soldats de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo, la KFOR, ont été blessés lundi.

« Nous exhortons l’OTAN à respecter sincèrement la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays concernés et à faire véritablement ce qui est propice à la paix régionale », a déclaré Mao.

Le président serbe Aleksandar Vucic devait rencontrer les ambassadeurs de Russie et de Chine afin de montrer qu’il soutenait sa politique.

L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire, mais le différend reste un point d’éclair pour le conflit en Europe de l’Est.

L’année dernière, l’allié de la Russie, la Serbie, a reçu la livraison d’un système anti-aérien chinois sophistiqué dans le cadre d’une opération voilée, alors que les Occidentaux craignaient qu’une accumulation d’armes dans les Balkans au moment de la guerre en Ukraine ne menace la paix fragile dans la région.

The Associated Press