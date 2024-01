La Chine exprime sa colère contre les Philippines à cause des félicitations à Taiwan | Actualités sur les différends frontaliers

La Chine a convoqué l’ambassadeur des Philippines après que Manille a félicité le vainqueur de l’élection présidentielle de Taiwan.

La Chine a réagi mardi, un jour après que le président philippin Ferdinand Marcos a envoyé au président taïwanais élu Lai Ching-te une note sur sa victoire lors du récent vote. Les commentaires très peu diplomatiques de Pékin, qui a averti Manille de « ne pas jouer avec le feu », vont probablement intensifier les tensions entre les deux pays, qui se battent pour contester leurs revendications territoriales en mer de Chine méridionale.

Dans une publication publiée lundi sur les réseaux sociaux, Marcos a déclaré à Lai, un fervent opposant à la Chine et à ses revendications sur Taiwan, qu’il était impatient de coopérer.

“La partie chinoise est fortement insatisfaite et s’oppose résolument” aux propos de Marcos, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Mao Ning, exhortant Manille à donner “une explication responsable”.

Le ministère des Affaires étrangères des Philippines a déclaré que les remarques de Marcos étaient une manière de reconnaître les « intérêts mutuels » des Philippines et de Taiwan, y compris les 200 000 travailleurs philippins à l’étranger (OFW) sur l’île.

« Le message du président Marcos félicitant le nouveau président était sa façon de les remercier d’avoir accueilli nos OFW et d’avoir mené un processus démocratique réussi. Néanmoins, les Philippines réaffirment leur politique d’une seule Chine », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.





Violation du principe « une seule Chine »

Cependant, Mao a déclaré que ces remarques constituaient toujours une violation du principe « d’une seule Chine », un principe qui, selon Pékin, constitue la base de sa revendication de souveraineté sur Taiwan.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également déclaré que les propos de Marcos constituaient « une grave violation des engagements politiques pris par les Philippines envers la partie chinoise et une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine ».

« Nous disons à la partie philippine de ne pas jouer avec le feu sur la question de Taiwan… et de cesser immédiatement ses paroles et ses actes injustifiés sur les questions liées à Taiwan et d’envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes en faveur de l’indépendance de Taiwan », a-t-elle ajouté.

Pékin n’entretient pas de relations diplomatiques avec les pays qui reconnaissent Taïwan et s’oppose aux communications officielles avec Taipei par d’autres pays.

Lai, partisan de l’indépendance, a remporté samedi une victoire facile à l’élection présidentielle de Taiwan. Le président élu a également proposé de s’entretenir avec la Chine, mais Pékin a rejeté l’invitation.

Parmi les autres dirigeants qui ont également félicité Lai pour sa victoire figurent le secrétaire d’État américain Antony Blinken et la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa.

Ces derniers mois, Pékin s’est engagé dans des affrontements tendus avec les Philippines dans la mer de Chine méridionale contestée.

La Chine a également intensifié son activité militaire autour de Taiwan. La Chine s’est engagée à s’emparer par la force de l’île qu’elle considère comme faisant partie de son territoire si nécessaire.