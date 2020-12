S’exprimant devant un groupe de chefs d’entreprise d’entreprises américaines, le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que la politique américaine «reviendrait à l’objectivité et à la rationalité» après l’entrée en fonction de l’administration de Joe Biden.

Appelant les deux pays à reprendre les pourparlers à tous les niveaux, après la détérioration des relations sous la présidence de Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a suggéré qu’un échange amical entre les entreprises, les médias et les personnalités politiques pourrait permettre aux deux parties de «Coopérer totalement dans des domaines tels que la gestion de la pandémie, la reprise économique et le changement climatique».

Wang a déclaré que la porte de la Chine est ouverte à tout moment pour le dialogue avec la nouvelle administration, que la question soit globale, à long terme, stratégique ou spécifique, en espérant qu’un «Transition régulière» des relations Washington-Pékin permettra une «Retour à l’objectivité et à la rationalité» cela leur permettra de créer une feuille de route pour maintenir et développer les relations bilatérales.

Étendant une branche d’olivier, Wang a reconnu que le problème mondial le plus urgent était la lutte contre la pandémie de COVID-19 et a proposé de fournir une assistance aux États-Unis en partageant son approche pour lutter contre le virus et fournir des fournitures médicales.

Ces remarques interviennent après qu’il ait été rapporté que Jeffrey Prescott, un ancien responsable du Conseil de sécurité nationale de l’administration Obama, pourrait devenir la personne-ressource de Biden sur la Chine. On pense que Prescott est favorable à une approche dure mais calme envers Pékin et, en juin, il a déclaré que «Trump a parlé durement de la Chine, mais la question n’est pas de parler dur mais de savoir si vous obtenez des résultats ou non».

