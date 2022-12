La Chine exploite un poste de «police» à Vancouver, selon un groupe de défense des droits civiques

Un groupe espagnol de défense des droits civiques a déclaré avoir découvert deux nouveaux postes secrets de “police” exploités au Canada, dont un à Vancouver.

Safeguard Defenders a a publié un rapport révélant l’existence de 48 “stations de service de police” chinoises exploitées à l’étranger, en plus des 54 stations sur lesquelles le groupe avait initialement fait rapport en septembre.

Le groupe de défense des droits de l’homme à but non lucratif a documenté un total de 102 stations dans 53 pays.

Les deux dernières stations découvertes au Canada, dont la station de Vancouver et une autre dans un lieu inconnu, s’ajoutent aux trois stations que le groupe aurait situées à Toronto et qui font actuellement l’objet d’une enquête de la GRC.

Selon le rapport initial, les stations de Toronto étaient situées dans des communautés à prédominance chinoise et comprenaient une maison résidentielle et un immeuble commercial à un étage à Markham et un dépanneur à Scarborough.

Safeguard Defenders répertorie cet immeuble commercial d’un étage à Markham, en Ontario, comme l’un des trois soi-disant postes de « police » chinois au Canada. (Idil Moussa/CBC News)

Le rapport indique que les stations sont exploitées à partir de quatre juridictions chinoises : Nantong, Wenzhou, Qingtian et Fuzhou.

La station de Vancouver, dont l’emplacement précis n’est pas connu, serait exploitée à partir de Wenzhou, une ville portuaire et industrielle de la province chinoise du Zhejiang.

Personne de l’ambassade de Chine n’était immédiatement disponible pour commenter les nouvelles informations, mais elle a précédemment décrit les bureaux comme des stations-service gérées par des bénévoles pour traiter des choses comme les permis de conduire.

Cependant, Safeguard Defenders allègue que les stations sont impliquées dans des opérations de « persuasion de revenir ». Le groupe affirme que des preuves montrent que des individus liés à ces stations ont été impliqués dans la persuasion de ressortissants soupçonnés d’avoir commis des crimes de retourner en Chine pour faire face à des poursuites pénales.

Le rapport a révélé qu’au moins une opération de “persuasion de retour” est en cours dans un commissariat de Paris et que le système de police de Nantong a aidé dans 80 cas de capture ou de persuasion de retour.

“Cela contredit les déclarations des autorités de la RPC selon lesquelles les stations ne fournissent que des services administratifs”, lit-on dans le rapport.

Le gouvernement chinois a également affirmé précédemment que les stations n’avaient été créées que pour aider les ressortissants chinois vivant à l’étranger pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, Safeguard Defenders affirme que la grande majorité des 48 stations nouvellement documentées ont été créées en 2016.

En septembre, la GRC a déclaré qu’elle enquêtait sur les commissariats de Toronto pour “des rapports d’activités criminelles en rapport avec les soi-disant ‘postes de police'”.

La GRC a également déclaré qu’elle prend “très au sérieux les menaces à la sécurité des personnes vivant au Canada et est consciente que des États étrangers peuvent chercher à intimider ou à nuire à des communautés ou à des personnes au Canada”.

CBC News a contacté la GRC en Colombie-Britannique ainsi que le ministère de la Sécurité publique pour demander si les allégations de Vancouver soulevées par Safeguard Defenders font l’objet d’une enquête.