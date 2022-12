La Chine exploite plus de 100 postes de police à travers le monde avec l’aide de certains pays hôtes, selon un rapport

Londres

CNN

—



Pékin a mis en place plus de 100 soi-disant postes de police à l’étranger à travers le monde pour surveiller, harceler et, dans certains cas, rapatrier les citoyens chinois vivant en exil, en utilisant des accords de sécurité bilatéraux conclus avec des pays d’Europe et d’Afrique pour acquérir une présence généralisée à l’échelle internationale, un nouveau rapport partagé exclusivement avec CNN allègue.

Le militant des droits de l’homme basé à Madrid, Safeguard Defenders, a déclaré avoir trouvé des preuves que la Chine exploitait 48 postes de police supplémentaires à l’étranger depuis que le groupe a révélé pour la première fois l’existence de 54 postes de ce type en septembre.

Sa nouvelle version – surnommée « Patrol and Persuade » – se concentre sur l’échelle du réseau et examine le rôle que les initiatives policières conjointes entre la Chine et plusieurs pays européens, dont l’Italie, la Croatie, la Serbie et la Roumanie, ont joué dans le pilotage d’une expansion plus large de la police chinoise. stations d’outre-mer que ce qui était connu jusqu’à ce que les révélations de l’organisation sortent.

Parmi les nouvelles allégations formulées par le groupe : qu’un citoyen chinois a été contraint de rentrer chez lui par des agents travaillant sous couverture dans un commissariat de police chinois à l’étranger dans la banlieue parisienne, expressément recrutés à cette fin, en plus d’une divulgation antérieure selon laquelle deux autres exilés chinois ont été renvoyés de force d’Europe – l’un en Serbie, l’autre en Espagne.

Safeguard Defenders, qui passe au peigne fin des documents officiels chinois à source ouverte à la recherche de preuves d’atteintes présumées aux droits de l’homme, a déclaré avoir identifié quatre juridictions policières différentes du ministère chinois de la Sécurité publique actives dans au moins 53 pays, couvrant les quatre coins du monde, apparemment pour aider les expatriés de ces régions de Chine avec leurs besoins à l’étranger.

Pékin a nié avoir dirigé des forces de police non déclarées en dehors de son territoire, son ministère des Affaires étrangères ayant déclaré à CNN en novembre : « Nous espérons que les parties concernées cesseront de faire du battage médiatique pour créer des tensions. Utiliser cela comme prétexte pour salir la Chine est inacceptable. » Au lieu de cela, la Chine a affirmé que les installations sont des centres administratifs, mis en place pour aider les expatriés chinois dans des tâches telles que le renouvellement de leur permis de conduire. La Chine a également déclaré que les bureaux étaient une réponse à la pandémie de Covid-19, qui avait laissé de nombreux citoyens enfermés dans d’autres pays et exclus de la Chine, incapables de renouveler leurs documents.

Interrogé par CNN le mois dernier au sujet des allégations initiales de Safeguard Defenders, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les stations à l’étranger étaient composées de volontaires. Cependant, le dernier rapport de l’organisation affirme qu’un réseau de police qu’il a examiné avait embauché 135 personnes pour ses 21 premiers postes.

L’organisation a également obtenu un contrat de trois ans pour un travailleur embauché dans une station à l’étranger à Stockholm.

Les activités consulaires non déclarées en dehors des missions diplomatiques officielles d’un pays sont très inhabituelles et illégales, à moins qu’un pays hôte n’ait donné son consentement explicite, et le rapport Safeguard Defenders affirme que les bureaux chinois à l’étranger sont antérieurs à la pandémie de plusieurs années.

Jusqu’à présent, leurs rapports ont déclenché des enquêtes dans au moins 13 pays différents et enflammé une lutte diplomatique de plus en plus houleuse entre la Chine et des pays comme le Canada, qui abrite une importante diaspora chinoise.

La Chine n’est pas la seule superpuissance à être accusée d’employer des moyens extrajudiciaires pour atteindre des cibles pour l’application de la loi ou à des fins de persécution politique à l’étranger.

La Russie, par exemple, a été accusée à deux reprises d’avoir déployé des substances chimiques et radioactives mortelles sur le sol britannique pour tenter d’assassiner ses anciens espions – des allégations que la Russie a toujours démenties.

Aux États-Unis, la CIA a été mêlée à un scandale concernant la restitution extraordinaire de suspects de terrorisme des rues d’Italie à Guantanamo Bay après le 11 septembre.

Pourtant, la suggestion d’une répression à grande échelle des citoyens chinois dans les pays étrangers survient à un moment charnière pour une nation aux prises avec ses propres troubles à la maison, au milieu de la fatigue face à la politique restrictive zéro-Covid du pays, alors que le troisième mandat au pouvoir du dirigeant Xi Jinping commence. . La semaine dernière, la Chine a indiqué qu’elle assouplirait certaines de ses restrictions pandémiques, trois ans après le début de Covid-19.

En tant que deuxième plus grande économie du monde, la Chine a développé une relation approfondie avec de nombreux pays où les nouveaux postes de police auraient été trouvés, soulevant des questions délicates pour les gouvernements nationaux équilibrant les intérêts commerciaux contre la sécurité nationale.

L’Italie, qui a signé une série d’accords de sécurité bilatéraux avec la Chine au fil des gouvernements successifs depuis 2015, est restée largement silencieuse lors des révélations d’activités présumées sur son sol.

Entre 2016 et 2018, la police italienne a mené plusieurs patrouilles conjointes avec la police chinoise – d’abord à Rome et à Milan – et plus tard dans d’autres villes, dont Naples, où en même temps, selon Safeguard Defenders, elle a trouvé des preuves qu’un système de vidéosurveillance avait été ajouté à un Zone résidentielle chinoise soi-disant “pour dissuader efficacement les crimes là-bas”.

En 2016, un responsable de la police italienne a déclaré à NPR que la police conjointe «conduirait à une coopération internationale plus large, à l’échange d’informations et au partage des ressources pour lutter contre les groupes criminels et terroristes qui affligent nos pays».

L’ONG détermine que l’Italie a accueilli 11 commissariats de police chinois, dont à Venise et à Prato, près de Florence.

Une cérémonie à Rome pour marquer l’ouverture d’un nouveau poste a réuni des policiers italiens en 2018, selon des vidéos publiées sur des sites Web chinois, démontrant les liens étroits entre les forces de police des deux pays.

Plus tôt cette année, le journal italien La Nazione a rapporté que les enquêtes locales sur l’une des stations n’avaient révélé aucune activité illégale. Il Foglio a cité des chefs de police disant récemment que les stations ne présentaient aucune préoccupation particulière car elles semblaient être simplement bureaucratiques.

Les ministères italiens des Affaires étrangères et de l’Intérieur n’ont pas répondu aux questions de CNN.

La Chine a également conclu des accords similaires de patrouilles de police conjointes avec la Croatie et la Serbie entre 2018 et 2019 dans le cadre de l’empreinte stratégique croissante du pays sur la voie de la politique étrangère déterminante de Xi, surnommée l’Initiative Ceinture et Route.

Des officiers chinois ont été vus en patrouille conjointe avec leurs homologues croates dans les rues de la capitale Zagreb pas plus tard qu’en juillet de cette année, ont rapporté les médias chinois.

Un responsable de la police de Zagreb interrogé par Xinhua a déclaré que les patrouilles étaient essentielles pour “protéger et attirer les touristes étrangers”.

Un rapport de 2019 de Reuters a déclaré que des officiers chinois avaient rejoint des officiers serbes en patrouille à Belgrade pour aider à faire face à l’afflux de touristes chinois. Un officier serbe a noté que les Chinois n’avaient pas le pouvoir de procéder à des arrestations.

Safeguard Defenders affirme également que les stations chinoises ont pu s’implanter en Afrique du Sud et dans les pays voisins grâce à un accord similaire avec Pretoria, en place depuis des années.

La Chine a commencé à jeter les bases de liens de police plus étroits avec les forces de l’ordre sud-africaines il y a près de deux décennies, puis a mis en place un réseau de ce qu’on appelle officiellement les “centres de services chinois d’outre-mer” en coopération avec le gouvernement sud-africain grâce à des accords de sécurité bilatéraux successifs. .

Le consulat de Chine au Cap a déclaré que le plan “unissait toutes les communautés, à la fois les Sud-Africains et les citoyens étrangers en Afrique du Sud”.

Depuis sa création, le cadre “prévient activement les crimes contre la communauté et réduit considérablement le nombre de cas”, a déclaré le consulat tout en notant que les centres sont des associations à but non lucratif sans “autorité chargée de l’application des lois”.

Selon un rapport de 2019 du Jamestown China Brief, des représentants du gouvernement sud-africain ont fréquemment été présentés par les médias chinois exprimant leur soutien aux centres et affirmant que leur travail avait aidé la police à approfondir ses relations avec les expatriés chinois qui y vivent.

CNN a contacté le service de police sud-africain, mais il n’a pas encore reçu de commentaire.

Safeguard Defenders est tombé sur les réseaux de la police alors qu’il tentait d’évaluer l’ampleur des efforts de la Chine pour persuader certains de ses habitants de retourner en Chine même contre leur volonté, ce qui, d’après les données officielles chinoises, pourrait compter près d’un quart de million de personnes dans le monde. monde pendant que Xi était au pouvoir.

«Ce que nous voyons venir de Chine, ce sont des tentatives croissantes de réprimer la dissidence partout dans le monde, de menacer les gens, de les harceler, de s’assurer qu’ils ont suffisamment peur pour qu’ils gardent le silence ou risquent d’être renvoyés en Chine contre leur volonté, », a déclaré Laura Harth, directrice de la campagne Safeguard Defenders.

« Cela commencera par des appels téléphoniques. Ils pourraient commencer à intimider vos proches restés en Chine, à vous menacer, à tout faire pour persuader les cibles à l’étranger de revenir. Si cela ne fonctionne pas, ils utiliseront des agents secrets à l’étranger. Ils les enverront de Pékin et utiliseront des méthodes telles que le leurre et le piégeage », a déclaré Harth.

Le ministère français de l’Intérieur a refusé de commenter l’allégation selon laquelle un citoyen chinois aurait été contraint de rentrer chez lui par un commissariat chinois de la banlieue parisienne.

Les révélations ont provoqué l’indignation vocale dans certains pays et un silence flagrant dans d’autres.

Le mois dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré à un comité de la sécurité intérieure qu’il était profondément préoccupé par les révélations. « Il est scandaleux de penser que la police chinoise tenterait de s’installer, vous savez, à New York, disons, sans une bonne coordination. Cela viole la souveraineté et contourne les processus standard de coopération judiciaire et policière », a-t-il déclaré.

L’Irlande a fermé le poste de police chinois se trouvant sur son territoire, tandis que les Pays-Bas, qui ont pris des mesures similaires, ont une enquête en cours, tout comme l’Espagne.

Harth a déclaré à CNN que l’organisation trouverait probablement plus de stations à l’avenir. “C’est la pointe de l’iceberg”, a-t-elle déclaré.

« La Chine ne cache pas ce qu’elle fait. Ils disent expressément qu’ils vont étendre ces opérations, alors prenons cela au sérieux.

“C’est un moment où les pays doivent considérer qu’il s’agit de faire respecter l’État de droit et les droits de l’homme dans leur pays autant pour les Chinois que pour tous les autres dans le monde”, a-t-elle déclaré.