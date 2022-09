La Chine exploite le ressentiment anti-occidental pour contrer le rapport de l’ONU

PÉKIN –

Quelques heures après une nouvelle évaluation par des observateurs extérieurs selon laquelle la répression de la Chine dans sa région extrême-ouest du Xinjiang pourrait constituer des crimes contre l’humanité, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin est monté sur une tribune pour passer à l’offensive.

“La soi-disant évaluation que vous avez mentionnée est orchestrée et produite par les États-Unis et certaines forces occidentales” et est un “outil politique” destiné à contenir la Chine, a-t-il déclaré.

C’était une tactique utilisée depuis longtemps par Pékin pour détourner les critiques de ses détentions massives d’Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans au Xinjiang : blâmer un complot occidental.

À la maison, il a trouvé un public consentant. Mais à l’étranger, cela irrite les Ouïghours et aliène les étrangers. Le résultat a été une scission des points de vue sur le Xinjiang en Chine et en Occident, un fossé qui menace de rompre des relations déjà médiocres.

Pendant des décennies, Pékin a lutté pour intégrer les Ouïghours, un groupe historiquement musulman ayant des liens ethniques et linguistiques étroits avec la Turquie, enfermant la région dans un cycle de révolte et de répression. Après des attentats à la bombe et des coups de couteau par un petit nombre d’Ouïghours extrémistes, le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé une répression, piégeant un grand nombre de personnes dans un réseau de camps et de prisons.

Depuis le début de la répression, le gouvernement chinois a cherché à contrôler le récit. Ils l’ont fait par le secret et la censure. Mais ils l’ont également fait en puisant dans un sentiment anti-occidental puissant et profondément enraciné, né d’un siècle d’humiliation aux mains de l’Occident.

Ayant grandi dans le Xinjiang, le linguiste ouïghour Abduweli Ayup a appris comment les empires européens ont marché sur la capitale chinoise et incendié d’anciens palais. Il a appris la colonisation américaine d’Hawaï et comment elle a pris le Texas au Mexique.

Même en tant que Ouïghour, a déclaré Ayup, cette histoire a suscité du ressentiment.

“Toute notre histoire, nous apprenons que la Chine est la victime, et tous ces pays qui nous entourent sont très mauvais”, a déclaré Ayup, ajoutant qu’il s’était lui-même opposé à l’Occident jusqu’à une bonne partie de son âge adulte. “Le sentiment anti-occidental est vraiment fort.”

Ce n’est qu’à la trentaine, a déclaré Ayup, qu’il a vu comment les autorités utilisaient des griefs historiques pour détourner le blâme d’eux-mêmes. Le 5 juillet 2009, les manifestations réclamant justice pour les Ouïghours lynchés ont tourné au sang. La police a ouvert le feu, des manifestants violents ont lapidé des passants de la majorité ethnique chinoise Han et des centaines ont été tués dans la mêlée.

Pékin a imputé les émeutes aux “terroristes” et “séparatistes” étrangers soutenus par des gouvernements étrangers. Ils ont passé sous silence les ressentiments ouïghours de longue date et supprimé les preuves montrant que la police était également en partie responsable de la violence.

“J’ai trouvé que c’était ridicule”, a déclaré Ayup. “Comment ces forces étrangères pourraient-elles manipuler les Ouïghours de loin?”

Lorsque le gouvernement a lancé la répression, il a cherché à la garder secrète. Pendant des mois, ils ont nié l’existence des camps.

Mais au fur et à mesure que les preuves montaient, l’État a changé de tactique et a suivi le même livre de jeu : il a riposté avec des accusations de complot étranger.

Lorsque la BBC a enquêté sur les pratiques de travail dans les champs de coton du Xinjiang, les médias d’État ont dénoncé le rapport comme “utilisant la soi-disant “recherche” d’universitaires anti-chinois” pour “inventer des rumeurs”.

Lorsqu’un ancien résident du Xinjiang a rassemblé des dossiers sur plus de 10 000 personnes détenues dans la région, un porte-parole de l’État a déclaré que la base de données avait été “créée par des personnalités anti-chinoises” soutenues par les États-Unis et l’Australie.

Et après qu’Omir Bekali, un Kazakh et un Ouïghour de souche qui a passé huit mois en détention, a témoigné de la torture à l’intérieur des camps, il a été qualifié de menteur avec des “histoires pleines de lacunes” par les médias d’État, alimentant les “diffamations des forces anti-chinoises”. “

C’est frustrant, a déclaré Bekali, car il pense que la plupart des Chinois Han en Chine sont bien intentionnés, mais ont été tenus dans l’ignorance par l’appareil de censure sophistiqué du pays.

“Si vous voulez connaître la réalité, parlez aux victimes”, a-t-il dit. “Le gouvernement contrôle les médias, ils n’arrêtent pas de dire des mensonges.”

Alors que les critiques montaient, les autorités du Xinjiang ont également agi discrètement pour réduire les signes les plus visibles de répression. Bien que l’on ne sache pas si cela était dû à un examen mondial ou planifié depuis le début, le résultat était le même : il a caché l’intensité de la répression aux visiteurs extérieurs.

Ils ont enlevé les barbelés, démantelé certains des camps et arraché les caméras de surveillance qui surveillaient les rues de la ville, les fils dénudés pendant toujours sur des poteaux au-dessus de leur tête. Ils ont remplacé le chef de la ligne dure de la région par celui d’une riche province côtière, plus connue pour ses économies en développement que pour sa police brutale.

Ensuite, ils ont emmené les journalistes dans des vignobles et des banquets, des spectacles de danse et des mosquées historiques, avec un message clair et sous-jacent : le Xinjiang est ouvert aux affaires.

Aujourd’hui, l’industrie touristique du Xinjiang est en plein essor. Les voyageurs coincés à l’intérieur de la Chine en raison de sa politique « zéro-COVID » sévère affluent vers les déserts, les montagnes et les bazars de la région, attirés par ce qu’ils considèrent comme son caractère exotique et imprégné d’islam.

Bien que des centaines de milliers de personnes croupissent toujours en prison sous des accusations secrètes, elles sont cachées dans des installations derrière des forêts et des dunes désertiques, loin des centres-villes et des regards indiscrets. Les voix qui vont à l’encontre de la ligne du parti sont réduites au silence, avec peur et parfois avec des peines de prison.

En conséquence, l’ancien détenu du camp Bekali a déclaré : “les gens à l’intérieur de la Chine, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment”.

Avec le dernier rapport sur les abus au Xinjiang, il y a eu un changement par rapport au schéma habituel : l’évaluation n’est pas venue du Département d’État américain, ou d’un groupe de défense des droits, ou des Ouïghours en exil.

Au lieu de cela, il est venu du bureau des droits de l’homme des Nations Unies, une organisation que les propres dirigeants chinois ont à plusieurs reprises saluée comme le « noyau » du système international. En conséquence, Pékin se retrouve dans une position délicate, car le rapport menace de percer la ligne du parti.

Pourtant, les informations indépendantes étant censurées, les autorités ont largement réussi à façonner le récit à l’intérieur des frontières chinoises. Sur les réseaux sociaux chinois, la réponse au rapport a été mise en sourdine. Et avec les sanctions occidentales et la rhétorique dirigée contre la Chine, le ressentiment contre l’Occident n’a fait que se renforcer.

Aujourd’hui, des cadres arpentant le centre-ville de Pékin aux enseignants donnant des conférences dans la province luxuriante du Guangxi, de nombreux Chinois se demandent ce qu’il en est de tout ce remue-ménage au Xinjiang.

“Les habitants du Xinjiang mènent une vie heureuse. Tous mes amis qui y vivent se portent très bien”, a déclaré Ge Qing, un Chinois Han né et élevé au Xinjiang qui dirige maintenant un restaurant servant une cuisine ouïghoure. “Je pense que les médias étrangers sont très partiaux contre le Xinjiang, ils ne peuvent tout simplement pas le laisser tranquille.”