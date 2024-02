La Chine expérimente à nouveau des souches mutantes du Covid – devons-nous nous inquiéter ?

Mais malgré la controverse et les risques potentiels, les scientifiques chinois ne sont pas les seuls à s’intéresser aux souches de coronavirus dans le but de mieux les comprendre.

Alors que les pires jours de la pandémie sont derrière nous, il y a eu un essor de la recherche dédiée à la modification génétique des variantes du Covid, au clonage d’agents pathogènes associés, à la chasse aux virus, et bien plus encore.

Même si une partie de ce travail se déroule à l’Est, une grande partie du travail se déroule au Royaume-Uni, sous la direction de certains des plus grands noms de la virologie, ainsi qu’en Allemagne, en Suisse, au Japon et aux États-Unis.

Les scientifiques impliqués insistent sur le fait qu’il n’y a pas grand-chose à craindre et beaucoup à gagner.

Ils affirment que les expériences, menées dans des laboratoires sûrs et de haute sécurité, sont essentielles pour une meilleure compréhension du Sars-CoV-2 et de la famille plus large des coronavirus à laquelle il appartient.

« Génétique inversée »

Un organisme appelé G2P2-UK Consortium dirige cette recherche au Royaume-Uni.

Financé par le contribuable britannique et géré par l’Imperial College de Londres, il a été créé dans le but d’examiner comment les variantes actuelles et émergentes du Covid s’adaptent chez l’homme, et les moyens par lesquels elles parviennent à prendre le dessus dans une population.

Il cherche également à déterminer le rôle que différentes mutations – des changements aléatoires dans la séquence génétique d’un virus – ont sur les caractéristiques d’un variant, en termes de létalité, de transmissibilité et de capacité à échapper à l’immunité induite par le vaccin.

“Pour comprendre pourquoi les différents variants préoccupants se comportent différemment, nous devons identifier quelles mutations dans le génome confèrent ces propriétés”, a déclaré le professeur Wendy Barclay, responsable du Consortium G2P2.

Ce processus commence généralement par l’émergence d’une nouvelle variante de Covid qui a acquis un certain nombre de mutations.

Les mutations inédites occuperont une place centrale dans les expériences qui suivront. Leur code génétique sera retiré de la souche Covid faisant l’objet d’une enquête et inséré soit dans le virus original de Wuhan apparu fin 2019, soit, parfois, dans une autre variante préoccupante.

Ce processus – appelé « génétique inverse » – modifie les protéines du virus qui sont responsables de sa capacité, par exemple, à infecter et à se répliquer dans les cellules nasales humaines, ou à esquiver les anticorps et autres mécanismes de défense humains.

Ce virus modifié sera ensuite exposé à des cellules humaines cultivées en laboratoire ou chez des hamsters pour voir si ces fonctions sont renforcées ou diminuées.