La Chine exige que son laboratoire de Wuhan reçoive le prix Nobel pour la recherche sur le Covid-19, réagit Twitter

La Chine a exigé que son laboratoire de Wuhan reçoive le prestigieux prix Nobel pour sa contribution à la recherche du coronavirus. Lors d’une récente conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhau Lijian, a déclaré que le laboratoire chinois de Wuhan méritait un prix Nobel de médecine pour avoir étudié le coronavirus. La déclaration du ministre intervient juste après la nomination du laboratoire pour le meilleur prix scientifique de Chine. L’Académie chinoise des sciences a sélectionné l’Institut de virologie de Wuhan pour son « Prix d’excellence en science et technologie » en 2021 pour son rôle dans l’identification du génome du virus.

Le laboratoire chinois de Wuhan est au centre de la controverse depuis que la pandémie a éclaté l’année dernière. Les unes après les autres, plusieurs hypothèses ont été émises sur le labo comme source du coronavirus. Les médias internationaux et quelques-uns des virologues chinois ont affirmé que la Chine expérimentait avec des chauves-souris afin de former un nouveau virus qui aurait pu s’échapper accidentellement, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve concrète à l’appui de ces affirmations.

Le Dr Li-Meng Yan, un virologue chinois, a été parmi les premières personnes à affirmer que le coronavirus avait fui du laboratoire de Wuhan. Réagissant à la demande de la Chine pour le prix Nobel, elle a déclaré : « Cela semble fou que la Chine ait demandé une nomination au prix Nobel pour le laboratoire de Wuhan. Lorsque de plus en plus de preuves sont publiées, les gens se rendent compte que la pandémie de COVID-19 est originaire de Wuhan et que les laboratoires impliqués dans la modification du gain de fonction du virus. Cependant, la nomination montre clairement la perspective de la Chine sur le monde, qui est opposée mais correspond parfaitement à la logique du PCC. »

Elle a ajouté : « Demander une nomination montre non seulement les ambitions du régime du PCC au monde, mais prouve également à quel point l’idéologie et la dictature communistes sont inhumaines. De plus, cela vous dit clairement que le COVID-19 n’est PAS causé par un accident de laboratoire, mais délibérément libéré pour détruire les pays rivaux par le gouvernement chinois. »

« La séquence du génome de Covid-19 a été identifiée pour la première fois par des scientifiques chinois, mais cela ne signifie pas que Wuhan est la source du coronavirus, et on ne peut pas non plus en déduire que le coronavirus a été fabriqué par des scientifiques chinois », avait déclaré Zhau Lijian, selon une Déclaration de presse.

« Si ceux qui publient d’abord des génomes viraux de haute qualité étaient accusés d’avoir fabriqué le virus, alors le professeur Luc Montagnier, qui a découvert le premier le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) serait considéré comme le coupable du sida plutôt que récompensé par le prix Nobel, et M. Louis Pasteur, qui a découvert les microbes, serait tenu responsable des bactéries pathogènes dans le monde entier. Par analogie, l’équipe de Wuhan devrait plutôt recevoir le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur Covid-19 », a ajouté Lijian.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la nouvelle de la demande de la Chine d’un prix Nobel pour le laboratoire. Beaucoup sur Twitter qui pensent que le laboratoire est la source originale du virus, ont critiqué le ministère.

Si Wuhan Lab en Chine mérite le prix Nobel de médecine selon la Chine ; alors ISIS mérite aussi le prix Nobel de la paix. — Shining Star 🇮🇳 (@ShineHamesha) 24 juin 2021

étant donné qu’ils veulent que le laboratoire de Wuhan reçoive un prix Nobel pour avoir identifié le virus, on pourrait penser qu’ils feraient un meilleur travail pour développer un vaccin pour le combattre – MikJee (@SMikjee) 23 juin 2021

Oui en effet… le prix Nobel est toujours décerné pour une innovation majeure dans leur domaine respectif….. Le virus de Wuhan était et est un virus révolutionnaire dans le domaine de la virologie… Acceptez simplement qu’il a été fabriqué dans le laboratoire de Wuhan et que chaque pays le recommanderait pour le prix Nobel. – Samya Das Gupta (@samyaishere) 23 juin 2021

Les études sur le coronavirus ont principalement suggéré que le virus COVID-19 a une source zoonotique.

