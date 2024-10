Pékin a répondu à l’annonce de Washington selon laquelle ses nouveaux brouilleurs de satellites seraient opérationnels en 2025

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les États-Unis à mettre fin à la militarisation de l’espace et à s’abstenir de toute action susceptible de menacer la sécurité mondiale. Cet avertissement intervient quelques jours après que Washington a annoncé son intention de livrer la première livraison de brouilleurs de satellite.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole du ministère, Lin Jian, a déclaré que Pékin insistait sur l’utilisation pacifique de ce qu’il appelle l’espace extra-atmosphérique et s’opposait à la course aux armements et au placement d’armes là-bas.

« La Chine exhorte une fois de plus les États-Unis à cesser de diffuser des propos irresponsables, à cesser de développer leur dispositif militaire dans l’espace et à apporter leur contribution au maintien d’une paix et d’une sécurité durables dans l’espace », a-t-il ajouté. » a déclaré Lin, lorsqu’on lui a demandé de commenter la réponse de la Chine à la menace potentielle des brouilleurs américains basés au sol sur ses satellites.

Le porte-parole a souligné que la Chine n’envisageait pas de participer à une course spatiale avec aucun pays et ne cherchait pas la supériorité spatiale. Il a également déclaré que Washington définit ouvertement l’espace comme une zone de guerre, continue d’étendre ses capacités spatiales et travaille à l’établissement d’une alliance militaire dans l’espace.

La semaine dernière, Bloomberg a rapporté, citant l’US Space Force, que les cinq premières des 32 armes prévues pour brouiller les satellites chinois et russes au début d’un éventuel conflit pourraient être déclarées opérationnelles entre janvier et mars 2025. car Meadowlands a plus de deux ans de retard sur le calendrier.















Les armes technologiques de ce type sont destinées à causer des dommages temporaires lors d’un conflit. « pour contrer le nombre croissant de systèmes spatiaux chinois et russes », a noté l’agence de presse.

Le Pentagone a accusé à plusieurs reprises la Chine d’amasser des armes antisatellites, exprimant ses inquiétudes quant à l’accent mis par le pays sur ses capacités de guerre spatiale. Le gouvernement chinois a nié ces allégations, affirmant que Washington constitue la plus grande menace pour la sécurité dans l’espace et est le principal instigateur de la militarisation de ses différents domaines.

Washington a formulé des allégations similaires contre la Russie à plusieurs reprises, suggérant que Moscou dispose de capacités antisatellites non divulguées qui, selon lui, sont peut-être de nature nucléaire. Le Kremlin a rejeté ces insinuations comme étant infondées, affirmant qu’elles ne sont qu’un écran de fumée destiné à détourner l’attention des propres activités militaires de Washington dans l’espace.