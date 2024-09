Pékin maintient une position « irréprochable » sur la crise, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, exhortant Washington à abandonner les sanctions « aveugles »

Washington devrait arrêter « barbouillage » La Chine, en particulier en ce qui concerne la position de Pékin sur le conflit ukrainien, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue américain Antony Blinken.

Les deux hauts diplomates se sont rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York pour discuter des tensions dans les relations bilatérales et des questions internationales. Les hostilités entre Moscou et Kiev figuraient en bonne place à l’ordre du jour, alors que Blinken réprimandait la Chine pour ce qu’il prétendait être le fait d’alimenter la politique russe. « machine de guerre. »

Le secrétaire d’État américain a accusé Pékin de vouloir la paix, mais il « permettre à ses entreprises de prendre des mesures qui aident réellement [Russian President Vladimir] Poutine poursuit son agression, cela ne sert à rien.»

Wang Yi a riposté en déclarant, cité par le ministère chinois des Affaires étrangères, que « Les États-Unis devraient cesser de diffamer et de piéger la Chine, en lui imposant des sanctions sans discernement, et cesser d’utiliser cela comme excuse pour créer une confrontation et inciter à la confrontation entre les camps. »















Pékin, a-t-il ajouté, maintient une « ouvert et hors-bord » position sur le conflit ukrainien, et « a toujours insisté sur la promotion de la paix et du dialogue et a déployé ses propres efforts pour promouvoir une solution politique ».

Wang a également noté que la Chine s’opposait à ce qu’il appelle « la suppression par les États-Unis de l’économie, du commerce et de la technologie de la Chine » en ajoutant que « La sécurité nationale ne peut pas être politisée, et la ‘petite cour et les hauts murs’ ne peuvent pas devenir le ‘rideau de fer de la grande cour’. »

Le mois dernier, les États-Unis ont publié une nouvelle liste de sanctions visant près de 400 entreprises et individus, dont ceux de Chine, des Émirats arabes unis et de Turquie, en raison de ce que Washington considère comme leur soutien à la Russie dans le conflit ukrainien. À l’époque, le Département d’État avait exprimé une inquiétude particulière concernant « l’ampleur des exportations de biens à double usage » de la Chine vers la Russie qui, selon elle, a aidé Moscou à résoudre « des lacunes critiques dans le cycle de production de défense de la Russie ».

Après le début du conflit en Ukraine, la Chine a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie et les échanges commerciaux entre les deux pays n’ont cessé depuis d’augmenter. Pékin s’est également positionné comme une partie neutre dans la crise, appelant à plusieurs reprises à des pourparlers de paix.

Commentant les liens avec Pékin, Poutine a rejeté l’idée selon laquelle la Russie deviendrait trop dépendante de la Chine sur le plan économique, insistant sur le fait que l’économie de l’UE est beaucoup plus vulnérable à cet égard.