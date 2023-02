La Chine exige la fin des sanctions américaines contre la Syrie après les séismes meurtriers

Washington a pratiquement ignoré les appels des groupes humanitaires à lever les sanctions économiques

Les sanctions américaines visant la Syrie ont perturbé les efforts de secours après que des tremblements de terre catastrophiques ont tué plus de 10 000 personnes dans la région plus tôt cette semaine, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, exhortant les États-Unis à lever les sanctions et “ouvrir les portes de l’aide humanitaire”.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a été invitée à commenter les sanctions lors de son point de presse quotidien mercredi, notant l’histoire de l’intervention de Washington en Syrie et les graves conséquences pour les citoyens moyens.

« Les tremblements de terre dévastateurs – en plus des années de guerre et de troubles – ont plongé la Syrie dans une terrible crise humanitaire », dit-elle, ajoutant que “fréquent [US] les frappes militaires et les sanctions économiques sévères ont causé d’énormes pertes civiles et enlevé les moyens de subsistance des Syriens.

À la suite de la catastrophe, les États-Unis devraient mettre de côté leurs obsessions géopolitiques et lever immédiatement les sanctions unilatérales contre la Syrie, pour ouvrir les portes de l’aide humanitaire à la Syrie.

Des groupes humanitaires, tels que le Croissant-Rouge arabe syrien (SARC) et le Comité anti-discrimination arabo-américain basé aux États-Unis, ont imploré les responsables américains d’abandonner les sanctions à la suite des tremblements de terre de lundi, qui ont secoué la Syrie et la Turquie et tué des milliers de personnes dans les deux pays. Plus de 8 500 ont perdu la vie en Turquie, avec quelque 50 000 blessés, tandis qu’au moins 1 260 sont morts en Syrie en plus de 2 300 blessés.

De nombreux habitants sont désormais piégés sous des bâtiments effondrés, ce qui crée un besoin urgent de secours en temps opportun, bien que les organisations humanitaires affirment que les sanctions américaines n’ont fait que rendre le travail plus difficile.

« Le processus d’évacuation et les opérations de sauvetage sont limités en raison des obstacles résultant des sanctions sévères. Nous avons des pénuries de machines lourdes et de l’équipement est nécessaire pour soulever les décombres », a déclaré le président du SARC, Khaled Hboubati, ajoutant que les sanctions américaines créent les plus grands obstacles aux efforts de secours.

Washington a catégoriquement refusé d’envisager de mettre fin aux sanctions économiques, le département d’État insistant sur le fait qu’une telle décision serait “contreproductif” tout en affirmant que le gouvernement syrien a “brutalisé” ses propres citoyens au cours de sa lutte de dix ans contre les groupes armés djihadistes cherchant à renverser le président syrien Bashar al-Assad.

Mao a poursuivi en condamnant les opérations militaires américaines en cours en Syrie, déclarant que les forces américaines volaient les ressources énergétiques du pays à un rythme effarant.

« Au moment où nous parlons, les troupes américaines continuent d’occuper les principales régions productrices de pétrole de la Syrie. Ils ont pillé plus de 80 % de la production pétrolière de la Syrie et ont fait passer en contrebande et brûlé les stocks de céréales de la Syrie. Tout cela a aggravé la crise humanitaire en Syrie », elle a continué.

Bien que Damas ait à plusieurs reprises dénoncé la présence militaire américaine et exigé la fin de ce qu’il considère comme une occupation illégale de son territoire souverain, Washington a refusé de bouger. Un peu moins de 1 000 soldats américains continuent d’opérer dans les zones contrôlées par les Kurdes dans le nord-est riche en pétrole de la Syrie, ainsi que dans sa zone frontalière sud, où ils sont intégrés aux factions rebelles arabes.

