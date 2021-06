La Chine exhorte les Taïwanais à se faire vacciner contre Covid-19 sur le continent alors que l’île est aux prises avec un pic de coronavirus

Lire la suite















La Chine a proposé à plusieurs reprises d’envoyer des vaccins contre le coronavirus sur l’île, qui est revendiquée par Pékin comme faisant partie intégrante du pays. Cependant, les vaccins fabriqués en Chine n’ont pas été approuvés à Taïwan, et il a plutôt choisi d’utiliser des vaccins fabriqués en Occident.

L’appel a été réitéré vendredi par le bureau des affaires chinoises de Taiwan, qui a exhorté les autorités taïwanaises à autoriser dès que possible l’utilisation de clichés produits en Chine.

« [We] exhortez les autorités à écouter sérieusement la voix des habitants de l’île et à supprimer les obstacles artificiels empêchant les vaccins continentaux d’entrer à Taiwan dès que possible, afin que les compatriotes de Taiwan puissent obtenir des vaccins continentaux sûrs et efficaces », a déclaré un porte-parole, Ma Xiaoguang, dans un communiqué partagé par les médias d’État chinois.

Le responsable a également exhorté les Taïwanais à venir sur le continent pour se faire vacciner. Pour se qualifier pour être vaccinés, les résidents de Taïwan doivent répondre aux exigences de vaccination et suivre les mesures de contrôle de l’épidémie de Covid-19. Au 31 mai, quelque 62.000 avaient été vaccinés sur le continent, a ajouté le porte-parole.

L’appel chinois intervient alors que l’île signale 287 nouvelles infections quotidiennes – un cas importé et le reste transmis localement – ​​ainsi que 24 nouveaux décès. Taïwan s’en est extrêmement bien sorti dans la pandémie, ne détectant que quelque 1 000 cas en plus d’un an, mais la situation a changé ces dernières semaines, la nation insulaire étant désormais confrontée à une propagation rapide de la maladie. Son décompte a maintenant dépassé la barre des 12 000 cas, avec plus de 360 ​​personnes succombant à la maladie depuis la mi-avril.

