La Chine exhorte les citoyens à rester chez eux pendant les vacances de la fête nationale alors que le verrouillage de Chengdu se prolonge | Nouvelles du monde

La Chine exhorte les gens à ne pas voyager pendant les vacances de la fête nationale du mois prochain afin de réduire la propagation du coronavirus.

L’autorité sanitaire du pays a encouragé les gens à ne pas quitter leur ville pendant la semaine de vacances suivant le 1er octobre.

Wu Liangyou, un responsable de la Commission nationale de la santé, a exhorté les gens à rester sur place en raison du risque de COVID-19[feminine] virus.

Les gens en Chine voyagent souvent à l’étranger et dans le pays pendant les vacances d’une semaine.

Le pays se bat pour contenir le virus hautement transmissible Omicron variante en imposant divers verrouillages.

Shanghai a été fermée en avril et en mai, tandis que d’autres grandes villes telles que Xian et Shenzhen ont également subi des fermetures et des restrictions.

À l’approche des vacances de la fête nationale, de plus en plus de villes ont exhorté les habitants à éviter les déplacements non essentiels en raison de coronavirus éclosions, qui ont été signalées dans toutes les régions et provinces au cours des dernières semaines.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:37

Le correspondant asiatique Tom Cheshire nous emmène faire un tour à Pékin pour voir à quoi ressemble la vie dans le « verrouillage de l’ombre » en Chine



Lire la suite: Des dizaines de milliers de personnes bloquées à «Hawaï en Chine» après l’imposition du verrouillage du COVID

La ville chinoise de Chengdu a prolongé jeudi le verrouillage de la majorité de ses plus de 21 millions d’habitants.

Dans tout le pays, la Chine a découvert mercredi 1 439 nouvelles infections, a annoncé la Commission nationale de la santé.

Il n’y a pas eu de nouveaux décès, comme la veille, ce qui laisse le nombre total de morts à 5 226.

L’année dernière, les vacances de la fête nationale de la nation ont vu une diminution des voyages en raison de la pandémie de COVID-19, car davantage de personnes sont restées à la maison au lieu de voyager.

C’était une différence marquée par rapport aux vacances de la fête nationale de 2020, qui sont survenues à un moment où les cas de coronavirus diminuaient.