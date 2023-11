La Chine exhorte le Myanmar à coopérer pour maintenir la stabilité à sa frontière

BEIJING, 6 novembre (Reuters) – Le Myanmar devrait coopérer avec la Chine pour maintenir la stabilité à leur frontière commune, a déclaré lundi un responsable chinois, après une recrudescence des combats au Myanmar entre les forces de la junte et les insurgés qui ont secoué la région.

La semaine dernière, l’armée au pouvoir au Myanmar a déclaré qu’elle tentait de rétablir l’ordre près de la frontière après qu’une alliance d’armées de minorités ethniques luttant pour l’autodétermination ait lancé une série d’attaques coordonnées contre des cibles de la junte.

“Le Myanmar est appelé à coopérer avec la Chine pour maintenir la stabilité le long de la frontière sino-birmane, à assurer sérieusement la sécurité de la vie et des biens des résidents frontaliers chinois et à prendre des mesures efficaces pour renforcer la sécurité du personnel chinois”, a déclaré Nong Rong. Ministre adjoint des Affaires étrangères chinois.

Un porte-parole de l’armée au pouvoir au Myanmar n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le site d’information Asia Times signalé qu’un citoyen chinois a été tué et plusieurs autres ont été blessés samedi lorsqu’un obus tiré par l’armée birmane a dépassé sa cible et a frappé du côté chinois de la frontière.

Nong, qui s’est rendu au Myanmar du 3 au 5 novembre, a déclaré que la Chine espérait que le Myanmar rétablirait la stabilité et qu’elle soutenait toutes les parties à gérer correctement les différends et à parvenir à une réconciliation par le dialogue dès que possible.

La Thaïlande tente de rapatrier 162 de ses ressortissants pris au piège des combats au Myanmar.

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis qu’un coup d’État militaire en février 2021 a renversé un gouvernement démocratiquement élu dirigé par la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi.

Les groupes insurgés pro-démocratie se sont associés dans certaines régions aux guérilleros des minorités ethniques qui font campagne depuis des décennies pour une plus grande autonomie afin de combattre les forces de la junte.

Alors que les gouvernements occidentaux ont condamné l’armée du Myanmar et lui ont imposé des sanctions, la Chine, ainsi que la Russie, ont soutenu les généraux. La Chine affirme qu’elle soutient le Myanmar dans la recherche de sa propre voie et a exhorté la communauté internationale à respecter sa souveraineté.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que c’était

suivre de près le conflit au Myanmar.

“Nous exhortons les parties à arrêter immédiatement les combats, à régler leurs différends de manière pacifique par le dialogue et la consultation, et à éviter toute escalade”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin lors d’un point de presse régulier.

Nong, lors de sa visite, a exhorté le Myanmar à renforcer la sécurité des institutions et des projets chinois sur place.

Il a également visité un gazoduc de 793 km, faisant partie de l’infrastructure et du réseau énergétique chinois de la Ceinture et de la Route, reliant l’île de Ramree, sur la côte ouest du Myanmar, à la ville frontalière chinoise de Ruili, dans la province du Yunnan.

