Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué les commentaires du directeur du renseignement du Canada après avoir déclaré que Pékin faisait tout ce qui était en son pouvoir pour menacer la sécurité nationale et la souveraineté du Canada.

Les propos tenus par David Vigneault, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), «Sont sans fondement et la Chine s’y oppose fermement», Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi aux journalistes.

Wang a affirmé que la Chine n’avait jamais cherché à s’immiscer dans les affaires intérieures d’un autre pays et, contrairement au Canada, ne procédait pas à des arrestations arbitraires basées sur la volonté d’autres pays, une référence probable à l’arrestation par le Canada du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande de Washington.

«Nous exhortons certains politiciens canadiens à abandonner la mentalité et les préjugés idéologiques de la guerre froide, à mettre fin aux attaques de diffamation non provoquées contre la Chine, à cesser de répandre des propos alarmistes, à faire plus de choses qui favorisent les relations sino-canadiennes et à faire plus de choses qui favorisent le renforcement de la confiance mutuelle. entre la Chine et le Canada, » il a dit.

Aussi sur rt.com Les Philippines vont renforcer leur présence navale dans un autre signe de montée des tensions en mer de Chine méridionale

Mardi, Vigneault a déclaré à un forum en ligne que la sécurité nationale du Canada était menacée par des acteurs étatiques, ciblant la Chine.

«Le gouvernement chinois (…) poursuit une stratégie d’avantage géopolitique sur tous les fronts – économique, technologique, politique et militaire – et utilise tous les éléments du pouvoir de l’État pour mener des activités qui menacent directement notre sécurité nationale et notre souveraineté. , « il a dit.

Aussi sur rt.com 2 porte-avions américains mènent des exercices conjoints dans la mer de Chine méridionale disputée au milieu de tensions avec Pékin

Les relations de la Chine avec le Canada et ses alliés occidentaux se sont considérablement détériorées ces dernières années. Pékin a appelé à plusieurs reprises les États-Unis et leurs partenaires à s’abstenir de porter des accusations «sans fondement» contre la Chine et à cesser de s’ingérer dans ses affaires intérieures à Hong Kong et à Taiwan.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!