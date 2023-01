La Chine exhorte Israël à éviter les provocations

Le nouveau ministre des Affaires étrangères de Pékin déclare que les dirigeants chinois sont “profondément inquiets” de la montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens

Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a conclu son premier voyage à l’étranger en appelant Israël à éviter de nouvelles provocations qui pourraient aggraver les tensions avec les Palestiniens.

« Israël doit cesser toute incitation et provocation et éviter toute action unilatérale qui pourrait conduire à une aggravation de la situation », Qin a déclaré lors d’un point de presse dimanche au Caire, où il a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à l’issue d’une tournée dans cinq pays africains. Il a ajouté que “La Chine est profondément inquiète” sur la détérioration des relations israélo-palestiniennes.

Qin a fait ses commentaires à un moment où le gouvernement nouvellement élu d’Israël punit les territoires occupés pour avoir demandé une décision légale de la Cour internationale de justice de l’ONU sur leur sort. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait interdit l’affichage public de drapeaux palestiniens, révoqué le laissez-passer de voyage du ministre palestinien des Affaires étrangères et annoncé qu’il retiendrait les fonds qui seraient normalement transférés à l’Autorité palestinienne. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a également suscité l’indignation en visitant le mont du Temple à Jérusalem.

Lire la suite Israël interdit les drapeaux palestiniens

Qin, qui a été promu le mois dernier de son poste d’ambassadeur de Pékin aux États-Unis, a appelé à “maintenir le statu quo” au mont du Temple, qui comprend la mosquée Al-Aqsa, le troisième sanctuaire le plus sacré de l’Islam.

La Chine a préconisé une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d’une Palestine indépendante. “La communauté internationale devrait accroître son sentiment d’urgence, placer la question palestinienne en tête de l’agenda international et promouvoir la reprise des pourparlers de paix entre Israël et la Palestine”, a-t-il ajouté. Qin a dit.

L’envoyé chinois a également eu des entretiens dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit. Qin a déclaré que les dirigeants de la région avaient convenu de travailler avec les responsables chinois pour mettre en œuvre la Déclaration de Riyad, qui a été publiée à la fin du Sommet arabo-chinois le mois dernier en Arabie saoudite. La déclaration « affirme un ordre international multilatéral » et rejette « la politisation des questions relatives aux droits de l’homme et leur utilisation comme outil pour s’immiscer dans les affaires intérieures d’autres pays », il ajouta.

LIRE LA SUITE: Les Palestiniens accusent le ministre israélien d’avoir “attaqué” un lieu saint

Pendant des décennies, les FM chinois ont traditionnellement effectué une tournée en Afrique peu de temps après avoir été nommés. Pékin a entrepris d’énormes projets d’infrastructure à travers le continent, totalisant 160 milliards de dollars de prêts aux pays africains. Le commerce entre la Chine et l’Afrique a totalisé environ 260 milliards de dollars l’année dernière.