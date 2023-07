La Chine exécute une enseignante de maternelle qui a empoisonné 25 de ses élèves, tuant 1 – Boston News, Weather, Sports

BEIJING (AP) – Un tribunal du centre de la Chine a déclaré vendredi qu’une enseignante de maternelle chinoise qui avait empoisonné 25 de ses élèves, en tuant un, avait été exécutée.

Un avis affiché à l’extérieur du tribunal intermédiaire n°1 de la ville de Jiaozuo, dans la province du Henan, indique que la peine de Wang Yun a été exécutée jeudi.

Wang, 40 ans, a été reconnu coupable d’avoir mis du nitrite de sodium toxique dans de la bouillie servie aux enfants de l’éducation préscolaire de Mengmeng le 27 mars 2019, à la suite d’une dispute avec un collègue identifié uniquement par le nom de famille Sun au sujet de la « gestion des élèves ». Alors que d’autres étudiants se sont rétablis assez rapidement, un étudiant, identifié uniquement par le nom de famille Wang, est décédé d’une défaillance d’organes multiples après 10 mois de traitement, indique l’avis.

Décrocheuse du secondaire, Wang avait auparavant empoisonné son mari avec la même substance achetée en ligne il y a deux ans. Il a survécu avec des blessures légères.

Bien que la motivation de Wang ait été présentée comme une vengeance, il n’était pas clair si elle avait eu l’intention de tuer ou simplement de rendre malade son mari et les étudiants. Elle a d’abord été condamnée à neuf mois de prison pour atteinte délibérée, mais la peine a ensuite été convertie en peine de mort. La cour a rejeté l’appel de Wang. Elle a été emmenée sur un terrain d’exécution et mise à mort.

On pense que la Chine exécute plus de prisonniers chaque année que le reste du monde réuni, bien que le chiffre réel soit un secret d’État. La plupart des peines sont exécutées avec une balle dans la nuque, bien que l’injection létale à l’aide d’unités mobiles ait été utilisée dans certains cas.

Les attaques contre de jeunes étudiants sont devenues une tendance inquiétante en Chine ces dernières années, la plupart perpétrées par des assaillants armés de couteaux décrits comme souffrant de troubles mentaux ou rancuniers contre des individus ou la société. La possession privée d’armes à feu est illégale en Chine, c’est pourquoi les couteaux et les explosifs artisanaux sont principalement utilisés dans de telles attaques.

Lundi, un homme avec un couteau a tué six personnes et en a blessé un dans un jardin d’enfants du sud-est de la Chine.

Un homme de 25 ans a été arrêté à la suite de l’attaque de 07h40 à Lianjiang, une ville de la province du Guangdong. Un média, Dafeng News, a cité un témoin non identifié disant que l’enfant de l’agresseur avait été heurté plus tôt par une voiture appartenant à l’une des personnes tuées à l’école. Il a également indiqué que l’une des personnes tuées était un enseignant de la maternelle, mais d’autres détails n’étaient pas clairs.

Les attaques se sont poursuivies malgré l’ordre de renforcer la présence des forces de sécurité dans les écoles après la mort d’une vingtaine d’enfants en 2010.

En 2020, un gardien d’école a été accusé d’avoir blessé 39 les gens avec un couteau.

Le taux de crimes violents dans la société chinoise étroitement contrôlée reste relativement faible, mais certains spécialistes des sciences sociales ont imputé les attaques contre les écoles aux lacunes du système de santé dans le diagnostic et le traitement des maladies mentales.

Alors que l’économie autrefois florissante ralentit considérablement, l’épuisement professionnel et d’autres facteurs économiques commencent également à entrer en jeu.

Avec un taux de natalité en chute libre et une population en déclin, les attaques contre les écoliers prennent également un poids supplémentaire, expliquant peut-être la décision du tribunal de condamner Wang à mort.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception