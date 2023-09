La Chine exclut trois athlètes indiennes des Jeux asiatiques : rapports | Actualités sur les différends frontaliers

Trois athlètes indiens d’arts martiaux originaires d’une région revendiquée par la Chine ont été contraints de se retirer des Jeux asiatiques de Hangzhou après n’avoir pas reçu l’autorisation du pays hôte, selon les médias.

Les trois femmes, qui concourent comme combattantes de wushu, sont originaires de l’État d’Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Inde, une région revendiquée presque entièrement par Pékin comme le « Tibet du Sud ».

Le Wushu, ou kung fu, est un art martial multidisciplinaire originaire de Chine.

Selon le journal Hindustan Times, le trio a été autorisé à participer par le comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou, mais n’a pas pu télécharger leurs cartes d’accréditation, qui font office de visa pour entrer en Chine.

Le reste de l’équipe, composée de 10 membres, ainsi que l’équipe d’entraîneurs, sont partis mercredi pour les matchs de Hangzhou, a rapporté le journal.

Ni l’Association olympique indienne ni le ministère des Affaires étrangères n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l’agence de presse Agence France-Presse.

L’équipe indienne de wushu ne s’est pas rendue dans la ville chinoise de Chengdu pour les Jeux mondiaux universitaires en juillet après que les trois mêmes athlètes aient reçu des visas agrafés plutôt que collés – une indication que Pékin ne reconnaît pas la revendication territoriale de l’Inde sur l’Arunachal Pradesh.

Cette décision a déclenché des réactions de colère en Inde, le ministère des Affaires étrangères la qualifiant d’« inacceptable ».

L’Arunachal Pradesh se trouve de l’autre côté de l’Himalaya par rapport au Tibet et partage un héritage culturel bouddhiste commun avec son voisin du nord.

Le Dalaï Lama a fui l’État en 1959 après l’échec d’un soulèvement contre la domination chinoise dans son pays natal et vit depuis en Inde.

Pékin a brièvement occupé la majeure partie du territoire dans un conflit sanglant trois ans après la fuite du leader bouddhiste.

Cette année, l’Inde a vivement réagi après que la Chine a renommé 11 lieux de la région contestée.

New Delhi maintient systématiquement que l’État a toujours été et sera toujours une « partie intégrante et inaliénable de l’Inde ».