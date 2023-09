La Chine exaspère l’Inde avec sa nouvelle carte, compromettant les chances de dégel des relations

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI — L’Inde a réagi avec colère à une nouvelle carte publiée par le gouvernement chinois montrant les revendications de Pékin sur un territoire contesté, alors que le différend menace une nouvelle flambée des relations entre les deux géants asiatiques à un moment diplomatique clé. Bien que la carte n’illustre aucune nouvelle revendication territoriale chinoise, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré mardi que l’Inde avait déposé une protestation diplomatique officielle. La « carte standard » de la Chine est publiée chaque année par le ministère chinois des Ressources naturelles et montre généralement l’Arunachal Pradesh, un État de l’extrême nord-est de l’Inde, faisant partie de la Chine. L’Arunachal, gouverné par l’Inde mais longtemps revendiqué par la Chine comme le « Tibet du sud », a été le théâtre de combats lors d’une guerre entre les deux nations en 1962.

Deux autres gouvernements asiatiques, la Malaisie et Taiwan, se sont joints à eux mercredi pour critiquer les revendications de la Chine sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et sur Taiwan autonome. Les Philippines ont déclaré jeudi qu’elles « rejetaient » également la représentation sur la carte des revendications maritimes chinoises.

Les spéculations se sont multipliées ces dernières semaines selon lesquelles le dirigeant chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi pourraient chercher à régler un différend frontalier qui persiste depuis 2020 et a conduit à des affrontements militaires et à une intensification coûteuse des deux côtés. Les deux dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière en Afrique du Sud lors d’un sommet du bloc des BRICS regroupant les principales économies émergentes – dont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – et se sont engagés à intensifier les efforts pour régler le différend, qui est en cours de négociation par les hauts dirigeants. officiers supérieurs des armées indienne et chinoise.

Mais la nouvelle édition de la carte chinoise, qui n’a « aucun fondement », compliquerait ces négociations, a prévenu Bagchi. Lors d’un point de presse mercredi avec des journalistes, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a répondu en affirmant que les cartes étaient publiées de manière « routinière » et a demandé à l’Inde de « rester objective et calme ».

Happymon Jacob, professeur à l’École d’études internationales de l’Université Jawaharlal Nehru, a déclaré que les affirmations de la carte elles-mêmes n’étaient pas surprenantes.

Mais « le timing, immédiatement après le sommet des BRICS et peu avant le [Group of 20] sommet, c’est surprenant », a-t-il ajouté. « Tant l’acte que le moment choisi soulignent la dure réalité : la Chine est inflexible quant à ses affirmations révisionnistes et il est peu probable qu’elle s’arrête. »

Dans ce qui pourrait être un nouveau coup dur pour les relations bilatérales, Xi devrait sauter le sommet du G20 qui se tiendra la semaine prochaine à New Delhi, a rapporté jeudi Reuters, citant des responsables anonymes de l’Inde et d’autres pays.

Le chef du Parti communiste chinois n’a jamais manqué un sommet du G20 depuis qu’il est devenu président en 2013, et son absence sera considérée comme un camouflet pour l’Inde, qui a investi massivement dans la promotion de l’événement pour montrer son influence croissante et faire de Modi un leader. un courtier international influent qui peut chevaucher à la fois l’alliance occidentale dirigée par les États-Unis et d’autres blocs.

Les efforts diplomatiques du gouvernement Modi ont toutefois échoué cette année, les responsables des pays du G20 n’étant pas parvenus à un consensus sur des questions allant de la guerre en Ukraine aux combustibles fossiles lors d’une série de réunions organisées par l’Inde. Ce mois-ci, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine ne se rendrait pas non plus à New Delhi en raison de son « emploi du temps chargé ».