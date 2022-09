La Chine évite de coopérer avec le bureau des droits de l’homme de l’ONU à propos d’un rapport

Cependant, Chen Xu, ambassadeur de Chine auprès des institutions de l’ONU à Genève, a fait la distinction entre ne pas travailler avec le bureau des droits de l’homme et coopérer avec l’ensemble de l’organisme mondial.

GENÈVE – La Chine ne peut pas coopérer avec le bureau des droits de l’homme de l’ONU après la publication d’un rapport critiquant la politique de Pékin contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques dans l’ouest du Xinjiang, a déclaré vendredi un haut diplomate chinois.

Chen a déclaré que le rapport publié la semaine dernière – qui indiquait que certaines violations des droits dans le cadre des politiques antiterroristes de la Chine pourraient constituer des crimes contre l’humanité – offrait un “blâme sans fondement” des politiques et pratiques de la Chine.

“Nous ne pouvons pas, d’une part, mener une coopération avec le bureau, alors qu’en même temps il a publié une telle évaluation”, a déclaré Chen à l’association de presse de l’ONU Genève ACANU. La Chine estime que le rapport “constitue une menace” et ne peut pas “conduire la coopération comme si de rien n’était”, a-t-il déclaré.

Dans les dernières minutes de son dernier jour au pouvoir le 31 août, le bureau de Michelle Bachelet, alors Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a publié un rapport accusant la Chine de graves violations des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans. Il a appelé la communauté mondiale à accorder une “attention urgente” à la situation au Xinjiang.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé la Chine d’avoir entraîné un million ou plus de personnes appartenant à des groupes minoritaires dans des camps de détention où beaucoup ont déclaré avoir été torturées, agressées sexuellement et forcées d’abandonner leur langue et leur religion.