Les liens croissants entre Moscou et Pékin contribuent considérablement à la stabilité mondiale, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.

Les relations bilatérales entre la Russie et la Chine montrent un développement sain et stable, répondant aux intérêts communs des deux pays, a déclaré mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, rapporté par RIA Novosti.

Lors d’une réunion avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrey Rudenko à Pékin, Wang a souligné que les relations entre les deux pays sont dirigées par une puissante force interne, insensible aux changements mondiaux ou aux ingérences extérieures.

« Sous la direction du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine, les relations sino-russes maintiennent une dynamique de développement saine et stable, répondant non seulement aux intérêts communs des deux pays, mais contribuant conjointement à assurer la stabilité des relations internationales ainsi que protection des lois internationales et de la Charte des Nations Unies », dit le ministre.

La Chine est satisfaite du niveau actuel de développement des relations avec la Russie, a déclaré M. Wang, qui a appelé au maintien de la coopération stratégique à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Rudenko a salué les liens de la Russie avec la Chine, affirmant que la période actuelle est la meilleure de l’histoire des relations entre les deux pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que la dernière rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du 16e Sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan, avait abouti à des accords importants.

La Chine est le principal partenaire commercial de la Russie et la coopération économique entre les deux pays ne cesse de croître malgré les sanctions occidentales sans précédent contre Moscou. Les échanges commerciaux russo-chinois ont atteint 82 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l’année, selon les médias russes, citant les données des douanes chinoises.

Cette année, les deux pays commémorent le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Moscou et la République populaire de Chine.