La Chine étend ses exercices militaires et intensifie ses menaces contre Taïwan

La Chine a annoncé d’autres exercices de tir réel dans les mers de Bohai et Jaune, alors que Pékin diffuse sa fureur à propos d’une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) avec des exercices militaires près de l’île. Le ministère chinois de la Défense n’a pas annoncé le but des exercices élargis, qui interviennent alors que la visite a effiloché les relations américano-chinoises, mais ils surviennent alors que Pékin organise sa plus grande démonstration de force autour de Taïwan depuis la dernière crise inter-détroit de 1995 pour 1996 – dans ce qu’il appelle un avertissement aux “provocateurs” qui contestent les prétentions de Pékin sur Taiwan, la démocratie autonome de 23 millions d’habitants.

L’Administration chinoise de la sécurité maritime a annoncé samedi cinq zones d’exclusion dans la mer Jaune où des exercices auraient lieu du 5 au 15 août, ainsi que quatre zones supplémentaires dans la mer de Bohai où un mois d’opérations militaires chinoises non spécifiées se déroulerait à partir d’août. 8.

Bien que la Chine cherche officiellement ce qu’elle appelle la “réunification pacifique” avec Taiwan – qui n’a jamais été gouvernée par le Parti communiste chinois – elle menace également constamment de prendre l’île par la force si le gouvernement de Taipei déclare son indépendance formelle.

Les retombées diplomatiques de la visite se sont fortement intensifiées vendredi lorsque Pékin a imposé des sanctions à Pelosi et à sa famille immédiate, annulé les dialogues militaires et suspendu les pourparlers sur le climat et d’autres coopérations bilatérales sur des questions telles que la criminalité transnationale.

La Maison Blanche a convoqué l’ambassadeur chinois Qin Gang pour des actions militaires “irresponsables”, notamment des tirs de missiles dans les eaux autour de Taïwan. Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié les exercices de “réponse militaire extrême, disproportionnée et progressive”.

Mais la Chine n’a montré aucun signe de ralentissement du rythme des exercices militaires. Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) a déclaré dimanche qu’il poursuivrait comme prévu des exercices aériens et navals conjoints dans les régions autour de Taïwan, en se concentrant sur des frappes à longue distance contre des cibles dans le ciel.

Après qu’un nombre record d’avions de guerre chinois ont volé près de l’espace aérien de Taïwan vendredi, 14 avions à réaction ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan samedi alors que 14 navires de guerre chinois étaient actifs à proximité. Il y a trois ans, les franchissements de la frontière informelle qui divise la voie navigable étaient inconnus.

Le ministère taïwanais de la Défense a décrit les exercices chinois samedi matin comme une “attaque simulée contre l’île principale de Taïwan”.

Taïwan a également signalé des drones et des objets non identifiés survolant Kinmen et Matsu, deux îles gouvernées par Taïwan les plus proches de la côte de la province chinoise du Fujian. Le commandement de la défense de Kinmen a tiré samedi des fusées éclairantes sur trois drones qui ont survolé ses eaux restreintes.

Meng Xiangqing, professeur à l’Université de la défense nationale affiliée à l’APL, a déclaré à la télévision d’État China Central Television dans une interview publiée dimanche que les exercices visaient à “écraser complètement la soi-disant ligne médiane” et à démontrer la capacité de la Chine à empêcher une intervention étrangère dans un conflit en bloquant et en contrôlant le canal de Bashi, une voie navigable importante entre l’ouest de l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale.

Des analystes militaires ont déclaré que les exercices de tir réel chinois qui ont commencé jeudi et se sont déroulés de tous les côtés de Taïwan simulent un blocus potentiel de l’île, mais le gouvernement taïwanais a déclaré que les perturbations des routes maritimes et des vols étaient jusqu’à présent limitées.

Pelosi a mis fin vendredi à la tournée asiatique de la délégation du Congrès en jurant que la Chine ne réussirait pas à isoler Taïwan.

Le Parti communiste chinois, qui n’a jamais gouverné Taïwan, mène depuis des décennies une campagne de pression mondiale pour isoler diplomatiquement le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan en braconnant ses partenaires diplomatiques et en s’opposant farouchement aux échanges entre Taipei et les responsables étrangers.

La Chine accuse les États-Unis de saper sa politique d'”une seule Chine” – qui ne conteste ni n’approuve les revendications de Pékin sur l’île – avec des mesures pour consolider ses relations non officielles avec Taïwan, y compris la première visite du président de la Chambre en 25 ans. La Maison Blanche maintient que la politique est inchangée.

Malgré la pression militaire sans précédent, le public taïwanais est resté largement calme face à l’intensification des menaces chinoises. La présidente Tsai Ing-wen a déclaré jeudi : « Nous sommes calmes et n’agirons pas à la hâte. Nous sommes rationnels et n’agirons pas pour provoquer.

Les exercices annuels de l’armée taïwanaise menés la semaine précédant la visite de Pelosi n’ont pas été modifiés malgré les avertissements de plus en plus furieux de Pékin. Alors que les exercices commençaient, les médias locaux ont rapporté que des touristes visitant Xiaoliuqiu, une petite île au large de la côte sud-ouest de Taïwan continentale, affluaient vers le rivage pour voir s’ils pouvaient apercevoir des missiles chinois atterrir dans les eaux voisines.

Vendredi, la Bourse de Taiwan s’était remise d’une brève baisse en milieu de semaine.