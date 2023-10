Pékin dispose désormais de 500 ogives nucléaires et doublera ce nombre d’ici 2030, selon un nouveau rapport.

L’arsenal nucléaire chinois croît plus rapidement que les États-Unis ne l’avaient prédit, selon un rapport du Pentagone remis jeudi au Congrès. Cette information intervient alors que les législateurs de Washington insistent sur le fait que les États-Unis doivent se préparer à des guerres simultanées avec la Russie et la Chine.

Dans le dernier rapport sur la puissance militaire de la Chine, les responsables militaires ont affirmé que la Chine possédait plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles en mai, soit 100 de plus qu’un an auparavant.

D’ici 2030, poursuit le rapport, la Chine disposera probablement de plus de 1 000 ogives opérationnelles. Alors que les deux derniers rapports sur la puissance militaire chinoise ont également évoqué 2030, année où la Chine dépassera le seuil des 1 000 armes nucléaires, les planificateurs du Pentagone pensaient auparavant qu’il faudrait plus de temps pour que la superpuissance asiatique atteigne 500.

« Au cours de la prochaine décennie, [People’s Republic of China] continuera de moderniser, de diversifier et d’étendre rapidement ses forces nucléaires », indique le rapport. « Par rapport au [People’s Liberation Army’s] efforts de modernisation nucléaire il y a dix ans, les efforts actuels éclipsent les tentatives précédentes en termes d’ampleur et de complexité.

Au-delà du chiffre global de 500 ogives nucléaires, les détails précis du programme nucléaire chinois sont plus vagues. Le rapport du Pentagone note que Pékin « probablement » utiliser ses derniers réacteurs à neutrons rapides pour produire le plutonium nécessaire à l’expansion de son arsenal et « Il a probablement achevé la construction de ses trois nouveaux champs de silos à propergol solide en 2022. »

La Chine a également déployé de nouveaux missiles balistiques lancés depuis des silos et des sous-marins, ces derniers pouvant atteindre la zone continentale des États-Unis depuis les eaux chinoises, selon le rapport.

Les capacités nucléaires de la Chine restent à la traîne par rapport à celles des États-Unis et de la Russie. Les États-Unis possèdent 5 244 ogives nucléaires, tandis que la Russie possède le plus grand stock au monde, soit 5 899, selon les chiffres publiés par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm en juin.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répondu vendredi à l’information : « La Chine est fermement engagée dans une stratégie nucléaire défensive et a toujours maintenu ses capacités nucléaires au niveau minimum requis par la sécurité nationale. »

« Pour tout pays, tant qu’il n’utilise pas ou ne menace pas d’utiliser des armes nucléaires contre la Chine, il n’a rien à craindre d’être menacé par les armes nucléaires chinoises », Mao a ajouté.

La Chine et l’Inde sont les deux seules puissances nucléaires à maintenir une politique de « non-utilisation en premier », toutes deux s’engageant à n’utiliser des armes nucléaires que si elles sont attaquées.

À Washington, la Commission de posture stratégique du Congrès a appelé la semaine dernière à une expansion massive de l’arsenal nucléaire américain et de sa triade nucléaire (missiles balistiques, sous-marins à capacité nucléaire et bombardiers stratégiques) pour gérer une guerre potentielle contre la Russie et la Chine. Bien que la commission n’ait pas expliqué comment cette guerre hypothétique se produirait, elle a déclaré que « il peut y avoir une coordination ultime entre [Russia and China] ce qui nous amène à cette construction de deux guerres.