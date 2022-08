La Chine étend massivement son site d’essais nucléaires au milieu des craintes d’une course aux armements avec les États-Unis, selon des images satellite effrayantes

Les images satellites CHILLING semblent montrer que la Chine augmente sa capacité d’essais nucléaires.

Cela survient au milieu des craintes que Pékin renforce son arsenal alors qu’il fléchit son muscle militaire aux États-Unis dans une course aux armements présumée.

La Chine semble moderniser son site d’essais nucléaires de Lop Nur – 1) tunnel 2) installations de soutien et d’approvisionnement 3) infrastructure de transmission d’énergie Crédit : Planet Labs

La Chine a renforcé sa puissance militaire et possède des missiles hypersoniques dans son arsenal Crédit : Reuters

L’analyse de nouvelles photos satellites semble montrer que la Chine modernise ses installations d’essais nucléaires dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, rapporte Nikkei.

Les essais d’explosifs dans la région ont été interrompus pendant 25 ans.

Des images satellite semblent montrer l’excavation d’un nouveau tunnel dans une montagne, tandis que des routes blanches non pavées partent d’un poste de commandement sur le site d’essais nucléaires de Lop Nur.

Ils révèlent également des câbles de transmission d’énergie et une zone dégagée pour potentiellement stocker des armes, rapporte le point de vente.

Selon les analystes, le site d’essais nucléaires est sécurisé par l’Armée populaire de libération.

Un expert d’AllSource Analysis, une société géospatiale privée américaine, a déclaré à Nikkei : “La Chine pourrait effectuer des essais liés au nucléaire à tout moment, d’autant plus que la ligne électrique et le réseau routier relient désormais les installations d’essais nucléaires militaires de l’ouest de Lop Nur à de nouvelles zones d’essai possibles à l’est. .”

Cela survient un an après que la Chine a lancé ce que l’on pensait être sa plus grande expansion nucléaire jamais réalisée, alors qu’elle construisait une deuxième base de missiles dans le désert.

À quelque 1 200 milles à l’ouest de Pékin, le gouvernement chinois a creusé un nouveau champ de ce qui semble être 110 silos pour lancer des missiles nucléaires.

Pendant ce temps, le « signal de guerre » effrayant de la Chine aurait été entendu dans les cercles officiels alors que le pays organisait des exercices militaires près de Taïwan.

La phrase “Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu” a été émise avant les deux dernières guerres majeures de la Chine et a maintenant été invoquée alors qu’elle mène des exercices militaires avant la visite proposée de Nancy Pelosi à Taiwan.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi – une critique virulente de la Chine – prévoirait une visite à Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

La Chine a mené la semaine dernière des exercices de tir réel dans les eaux proches de l’île de Pingtan, dans la province du Fujian, qui fait face à l’île autonome de Taïwan.

Ces derniers jours, des navires de guerre américains se sont précipités vers la mer de Chine méridionale alors que les tensions montaient à propos de la visite et craignaient que cela ne conduise à la guerre.

L’Institut d’études taïwanaises de l’Académie chinoise des sciences sociales, le groupe de réflexion de plus haut niveau du pays, a discuté de la visite, rapporte le Global Times.

Le journal farouchement nationaliste a déclaré que la phrase “Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu” revenait fréquemment dans les discussions.

L’expression a été utilisée dans les médias officiels en 1962 avant que la Chine n’entre en guerre avec l’Inde et avant le conflit Chine-Vietnam de 1979, selon Global Times.

Cela survient alors que le chef de la sécurité britannique a averti que le monde se rapproche de plus en plus d’une guerre nucléaire catastrophique, au milieu des menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie.

Le conseiller à la sécurité nationale, Sir Stephen Lovegrove, a tiré la sonnette d’alarme alors que la Chine et la Russie craignaient de moderniser leurs armes de destruction massive.

Et il a déclaré que la guerre en Ukraine, associée aux régimes secrets de Moscou et de Pékin, signifie que nous sommes “plus susceptibles de voir des” trous de ver d’escalade “- des échecs soudains et imprévisibles dans le tissu de la dissuasion provoquant une escalade rapide vers un conflit stratégique”.