Les verrouillages ont été étendus et une conférence politique majeure reportée dans une province voisine de Pékin, qui est le théâtre de la récente épidémie de COVID-19 la plus grave en Chine.

Les résidents de la ville de Gu’an, juste au sud de Pékin, ont reçu l’ordre de rester chez eux pendant sept jours à compter de mardi. Des mesures similaires ont été ordonnées dans tout le pays, en particulier dans la ville centrale de Wuhan, où 11 millions de personnes ont été placées en lock-out pendant 76 jours l’hiver dernier alors que la pandémie ne faisait que commencer.

Hebei a également retardé les réunions de l’Assemblée populaire provinciale et de son organe consultatif qui se tiennent habituellement en février. Il n’était pas clair quand les réunions auraient lieu.

L’année dernière, la Chine a reporté la tenue de l’Assemblée populaire nationale et de son organe consultatif à Pékin de mars à mai, raccourcissant les sessions et limitant l’accès aux médias, signe du sérieux avec lequel le Parti communiste au pouvoir traitait l’épidémie.

La commission provinciale de la santé du Hebei a signalé mardi 40 nouveaux cas confirmés, tous sauf un dans la capitale provinciale de Shijiazhuang, juste au sud de Pékin, où les liaisons de transport ont été coupées et les habitants ont dit de rester chez eux. Les autorités locales affirment que plusieurs dizaines des plus de 300 cas confirmés signalés cette année dans la ville semblent être liés à des mariages.

Un nouveau cas a été signalé à Pékin, où plus d’une douzaine de communautés et de villages ont été mis en lock-out, et un dans la province du nord-est du Heilongjiang, portant le total signalé par la Chine à 87 591 avec 4 634 décès.

Nouvelle année lunaire

Cette épidémie survient au milieu de mesures visant à freiner la propagation du virus pendant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain. Les autorités ont appelé les citoyens à ne pas voyager, ordonné aux écoles de fermer une semaine à l’avance et effectué des tests à grande échelle.

Des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé doivent arriver en Chine jeudi pour enquêter sur les origines du coronavirus qui a été détecté pour la première fois à Wuhan fin 2019.

Lors d’un point de presse à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les scientifiques, originaires de plusieurs pays, se concentreraient sur la façon dont le COVID-19 a d’abord été transmis aux gens.

«Des études commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d’infection des premiers cas», a déclaré Tedros.

Une enquête d’Associated Press a récemment révélé que la Chine contrôlait strictement toutes les recherches sur les origines du coronavirus et que l’équipe de l’OMS verrait son ordre du jour et toute visite en Chine approuvés par le gouvernement chinois.