La Chine étend les verrouillages alors que les cas de COVID atteignent un niveau record quotidien | Nouvelles du monde

La Chine a intensifié ses restrictions et ses blocages COVID alors que ses chiffres d’infection quotidiens ont atteint un niveau record.

Mercredi, il a enregistré 31 444 nouveaux COVID-19[feminine] cas – dépassant le pic précédent en avril lorsque Shanghai était dans un verrouillage à l’échelle de la ville qui durerait deux mois.

C’est également le chiffre quotidien le plus élevé depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Chine Wuhan fin 2019.

La nouvelle répression intervient alors que sa politique zéro COVID continue de déclencher des manifestations – y compris dans la ville centrale de Zhengzhou, en Chine, où il y a eu Affrontements dans une immense usine Foxconn fabriquant des iPhones.

Pas même une promesse d’augmentation importante des primes n’a endigué l’exode des travailleurs du site, frustrés par COVID bordures.

Pomme a déclaré avoir du personnel à l’usine et “travailler en étroite collaboration avec Foxconn pour s’assurer que les préoccupations de leurs employés sont prises en compte”.

Dans de rares scènes de dissidence ouverte Chinedes manifestations ont éclaté à travers le pays à mesure que le nombre et la gravité des épidémies augmentent.

Les autorités de Zhengzhou ont annoncé un verrouillage de cinq jours comprenant des tests de masse dans huit de ses districts, la dernière ville à relancer les tests quotidiens pour des millions de personnes.

Ses 6,6 millions d’habitants ont reçu l’ordre de rester chez eux, sauf pour acheter de la nourriture et des médicaments.

Pékin les résidents ont été informés qu’ils doivent prouver qu’ils sont COVID-négatifs entrer dans n’importe quel bâtiment public après une augmentation des cas.

Les responsables de la capitale chinoise ont déclaré la preuve d’un négatif coronavirus un test dans les 48 heures précédentes est désormais obligatoire pour entrer dans les centres commerciaux, les hôtels, les bâtiments gouvernementaux et les usines.

Les restrictions ont également été renforcées dans la ville portuaire de Guangzhou et à Shijiazhuang, dans le nord de la Chine.

Pékin, ainsi que plusieurs autres villes, s’étaient engagées à assouplir les restrictions strictes de verrouillage au début du mois.

Mais avec les trois premiers de la Chine Décès liés au COVID en six mois signalés cette semaine – portant le total à 5 ​​232, et les cas continuent d’augmenter, des mesures plus strictes sont réintroduites.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le pays est resté faible par rapport aux normes mondiales, et certains pensent que les restrictions strictes liées à la pandémie freinent la deuxième économie mondiale et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

Mais les dirigeants chinois ont maintenu leur stratégie, qui comprend certaines des restrictions les plus strictes au monde, affirmant qu’il est nécessaire de sauver des vies et d’empêcher le système médical d’être submergé.

Image:

Un agent de sécurité en tenue de protection surveille une porte d’entrée d’un quartier de Pékin. Photo : AP



La politique rigide zéro-COVID a vu des millions de résidents confinés chez eux, soumis à des programmes de tests de masse et endurant des fermetures soudaines – dans des zones où des cas positifs de coronavirus ou leurs contacts étroits ont été détectés.

En août, les autorités ont tenté d’empêcher les acheteurs de quitter un magasin Ikea dans le district de Xuhui à Shangai après qu’il a été découvert qu’un client avait été en contact étroit avec une personne testée positive au COVID.

Le mois dernier, le Shanghai Disney Resort est devenu le dernier lieu majeur à fermer ses portes – enfermant tous les visiteurs et ne leur permettant de partir que quelques heures plus tard, après avoir été testés négatifs pour le virus.

