La Chine a déclaré mercredi avoir établi un « partenariat stratégique » avec l’Autorité palestinienne lors d’une visite à Pékin du président palestinien Mahmoud Abbas.

Cette annonce a marqué une nouvelle étape dans la campagne de la Chine pour gagner en influence politique et économique au Moyen-Orient, où elle est en concurrence avec les États-Unis.

La Chine recherche des ressources énergétiques et des marchés pour ses exportations militaires et civiles tout en promouvant sa version de gouvernement autoritaire dans le cadre d’un défi commun avec la Russie à l’ordre mondial démocratique dirigé par l’Occident.

Pékin entretient depuis longtemps des relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne et a nommé un envoyé spécial pour rencontrer des responsables israéliens et palestiniens. Mais son expérience dans la région se limite principalement à la construction, à la fabrication et à d’autres projets économiques.

LE PRÉSIDENT PALESTINIEN VISITE LA CHINE ALORS QUE PÉKIN CHERCHE UN PLUS GRAND RÔLE DANS LA POLITIQUE ET LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES AU MOYEN-ORIENT

Abbas a été accueilli avec tous les honneurs militaires au Grand Palais du Peuple dans la capitale chinoise.

« Nous sommes de bons amis et partenaires », a déclaré le président chinois Xi Jinping, qui est à la tête du Parti communiste au pouvoir, à Abbas au début de leur rencontre. « Nous avons toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes. »

« La Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec la partie palestinienne pour promouvoir une solution globale, juste et durable au problème palestinien dès que possible », a-t-il déclaré.

M. Xi a qualifié le partenariat stratégique de « jalon important dans l’histoire des relations bilatérales », mais ses détails financiers n’ont pas été immédiatement divulgués.

Abbas a déclaré que son administration était « impatiente de renforcer la coopération avec la Chine dans le cadre de son initiative » et de sécuriser les investissements.

« IL N’Y A PAS UNE TELLE CHOSE » COMME LE PEUPLE PALESTINIEN, DIT LE HAUT MINISTRE ISRAELIEN

« Nous apprécions particulièrement l’engagement de la partie chinoise à financer un certain nombre de projets de développement présentés par l’Autorité palestinienne. Nous souhaitons l’envoi rapide de délégations techniques pour mettre en œuvre ces projets », a-t-il déclaré.

La Chine s’appuie sur de tels partenariats pour renforcer sa posture diplomatique et donner un coup de pouce aux grandes entreprises chinoises lorsqu’elles négocient des accords d’infrastructure conformément à l' »Initiative Ceinture et Route » du gouvernement, qui a laissé de nombreux pays en difficulté lourdement endettés auprès des banques chinoises.

La Chine a également recherché des liens étroits avec Israël pour étendre sa présence diplomatique et avoir accès à la haute technologie.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La visite d’Abbas fait suite à l’organisation par la Chine de pourparlers entre l’Iran et l’Arabie saoudite qui ont abouti au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux rivaux du Moyen-Orient et au renforcement de la position de la Chine dans la région.

Le rapprochement Riyad-Téhéran est considéré comme une victoire diplomatique pour la Chine, car les États arabes du Golfe perçoivent les États-Unis comme se retirant lentement de la région au sens large.