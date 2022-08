La Chine et ses alliés américains divisés sur la visite de Pelosi à Taiwan

BEIJING (AP) – La visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan a attiré le soutien bipartite dans le pays et le soutien des démocraties du monde.

Pendant ce temps, la Chine, qui revendique Taiwan comme son propre territoire sans droit à une identité indépendante, a rallié le soutien de ses collègues États autoritaires. Les opinions partagées parlent à la fois de l’influence mondiale croissante de la Chine et du contrecoup qui a provoqué les sociétés libérales du monde.

L’administration du président Joe Biden n’a pas ouvertement soutenu le voyage de Pelosi, le président lui-même affirmant que l’armée estimait que ce n’était “pas une bonne idée pour le moment” dans un contexte de tensions accrues entre les parties.

La Chine a réagi à cette visite en annonçant une série d’exercices militaires de plusieurs jours autour de Taïwan et en lançant une série d’invectives visant les gouvernements américain et taïwanais, les accusant de collusion pour saper la souveraineté et la sécurité nationale chinoises. En 2016, la Chine a rompu les contacts avec la présidente taïwanaise indépendantiste Tsai Ing-wen en raison de son refus d’approuver son insistance à ce que l’île et le continent fassent partie d’une seule nation chinoise.

“Cette action est un moyen de dissuasion solennel contre la récente escalade majeure des actions négatives des États-Unis sur la question de Taiwan, et un avertissement sérieux aux forces de” l’indépendance de Taiwan “qui recherchent” l’indépendance “”, a déclaré le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération. dans un communiqué mardi.

Les exercices comprendront des exercices aériens et maritimes et le ciblage de missiles à longue portée, selon le communiqué. Les opérateurs se préparent déjà à des perturbations de l’aviation civile et de la navigation commerciale.

La réponse chinoise a suscité des inquiétudes concernant une nouvelle crise du détroit de Taiwan, similaire à celle de 1995-1996, lorsque la Chine a organisé des exercices militaires menaçants et a entouré l’île de frappes de missiles dans les eaux au nord et au sud de ses principaux ports. Malgré la séparation des parties au milieu de la guerre civile il y a plus de 70 ans, la Chine a maintenu sa menace d’invasion et a massivement augmenté ses capacités grâce à des investissements dans des missiles, des navires de la marine et son armée de l’air.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont les liens du pays avec la Chine se sont effondrés ces dernières années, a refusé de commenter spécifiquement mercredi la visite de Pelosi. Cependant, il a noté : “Nous vivons à une époque où la concurrence stratégique et la tension accrue dans notre région et où la Chine a adopté une posture plus agressive dans la région.”

“Mais notre position sur Taïwan est claire”, a-t-il ajouté. “Nous ne voulons voir aucun changement unilatéral au statu quo et nous continuerons à travailler avec des partenaires pour promouvoir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a également évité de commenter la visite de Pelosi à Taiwan, mais s’est dit préoccupé par les exercices militaires à tir réel prévus par la Chine dans les mers régionales qui englobent des parties de la zone économique exclusive du Japon. Matsuno a déclaré que le Japon avait transmis les “préoccupations” de Tokyo à Pékin concernant l’exercice.

“La paix et la stabilité du détroit de Taiwan sont importantes non seulement pour la sécurité nationale du Japon mais aussi pour la communauté internationale, et la position du Japon est que nous attendons une solution pacifique des problèmes entourant Taiwan par le dialogue”, a déclaré Matsuno.

L’allié chinois de la Corée du Nord, quant à lui, a profité de la visite pour accuser les États-Unis d’être “la cause profonde de la paix et de la sécurité harcelées dans la région”, et a déclaré qu’il soutenait Pékin dans la confrontation entourant la visite de Pelosi.

“Nous dénonçons avec véhémence l’ingérence de toute force extérieure dans la question de Taiwan et soutenons pleinement la position juste du gouvernement chinois pour défendre résolument la souveraineté du pays et l’intégrité territoriale”, a déclaré un porte-parole du gouvernement. “Le plan américain visant à perturber la croissance et le développement de la Chine et ses efforts pour accomplir la cause de la réunification sont voués à la faillite.”

La Russie – un autre allié chinois et dont l’invasion de l’Ukraine a alimenté les inquiétudes quant à la propre menace de la Chine d’annexer Taïwan par la force – a qualifié cette visite de “provocation claire, conforme à la politique agressive des États-Unis visant à contenir complètement la Chine”.

Pékin “a le droit de prendre des mesures pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale en ce qui concerne la question de Taiwan”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. La Chine et la Russie ont étroitement aligné leurs politiques étrangères ces dernières années, Moscou soutenant la Chine sur Taïwan et Pékin refusant de critiquer la Russie pour avoir envahi l’Ukraine, tout en accusant les États-Unis et l’OTAN de provoquer le conflit et d’imposer des sanctions économiques punitives contre la Russie.

Pelosi a fait de la critique de la Chine et du soutien à Taïwan un élément clé de ses plus de trois décennies au Congrès.

Dans des remarques lors d’une réunion avec Tsai mercredi, elle a déclaré: “Aujourd’hui, le monde est confronté à un choix entre la démocratie et l’autocratie.”

“La détermination de l’Amérique à préserver la démocratie, ici à Taiwan et dans le monde, reste à toute épreuve”, a déclaré Pelosi.

Après Taïwan, elle doit se rendre en Corée du Sud et au Japon, deux partenaires majeurs de la sécurité américaine en Asie.

