La Chine et l’OTAN se disputent le conflit ukrainien – Bloomberg

Après avoir été critiqué pour ne pas avoir condamné Moscou, l’envoyé de Pékin aurait exhorté l’Occident à examiner “la cause profonde” de la crise

Un haut responsable de l’OTAN s’est heurté à un envoyé chinois au sujet de la réticence de Pékin à suivre l’exemple des pays occidentaux et à dénoncer la Russie à propos du conflit ukrainien, a rapporté Bloomberg samedi.

S’exprimant lors de l’Assemblée annuelle du cercle arctique, l’amiral Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN, aurait accusé la Chine de “saper l’ordre international fondé sur des règles», ajoutant que Pékin ne partage pas les valeurs de l’Occident.

He Rulong, l’ambassadeur de Chine en Islande, a défié Bauer. “Amiral, avec tout le respect que je vous dois, votre discours et vos remarques sont remplis d’arrogance», a-t-il répondu, cité par Bloomberg.

Le responsable de l’OTAN a répondu que la Chine avait insisté sur le fait qu’elle soutenait “le principe de souveraineté et l’importance des frontières internationalement reconnues dans le monde… Alors pourquoi est-il possible que la Chine ne condamne toujours pas l’attaque de la Russie en Ukraine ?”

Selon Bloomberg, l’envoyé chinois a déclaré que Pékin envisageait la crise ukrainienne dans une perspective historique et a exhorté l’Occident à “comprendre la cause première» du conflit entre Moscou et Kiev.

Plus tard, dans une tentative apparente d’arranger les choses, He Rulong a publié des photos de la conférence sur Twitter, dont l’une de lui et l’amiral de l’OTAN se serrant la main.

Commentant l’échange, il a déclaré que «c’est vraiment bien de s’exprimer et de parler quand on a des idées différentes“, ajoutant que”une compréhension accrue fera de notre monde un endroit plus paisible.”

Contrairement à de nombreux pays occidentaux, la Chine a refusé de condamner et de sanctionner la Russie pour son opération militaire en Ukraine, qui a débuté fin février. Il a déclaré à plusieurs reprises que les pays occidentaux et l’Ukraine n’avaient pas répondu à la «préoccupations légitimes en matière de sécurité», tout en reprochant à l’OTAN d’avoir poussé les tensions entre Moscou et Kiev au «point de rupture.”