La Chine et l’Iran utilisent des détectives privés pour atteindre les dissidents en Amérique

“Cela me semble être un terrorisme d’État à faible coût et à faible risque au 21e siècle”, a déclaré M. Hoffman.

La tactique intervient au milieu d’une large vague de répression, ont déclaré des responsables, qui a inclus les empoisonnements d’opposants au président russe Vladimir V. Poutine en Grande-Bretagne et ailleurs ; l’implication de l’Arabie saoudite dans le leurre de Jamal Khashoggi, un éminent critique, dans son consulat d’Istanbul où il a été brutalement tué et démembré en 2018 ; et la poursuite par la Turquie d’ennemis perçus dans au moins 31 pays, selon un rapport de 2021 de Freedom House, qui promeut la démocratie dans le monde.

Dans l’affaire impliquant Mme Alinejad, les procureurs fédéraux de Manhattan ont déposé des accusations de complot d’enlèvement en juillet 2021 contre un responsable du renseignement iranien et trois associés, tous en Iran. Aucun ne sera probablement appréhendé s’il reste là-bas, mais les responsables ont déclaré que l’objectif, au-delà de la protection des victimes potentielles, était d’exposer et de dissuader les complots conçus au plus haut niveau d’un gouvernement étranger.

Pour la plupart des yeux privés, le travail quotidien est loin des représentations glamour du cinéma et de la littérature, avec des emplois provenant de cabinets d’avocats, de compagnies d’assurance et de conjoints lésés. Aujourd’hui, de nombreuses missions se font via Internet, sans contact en face à face.

“Si vous avez quelqu’un de l’autre côté – un professionnel du renseignement qui peut mentir et créer de la fumée et des miroirs – il est parfois difficile de contrôler correctement ces clients”, a déclaré Wes Bearden, enquêteur privé basé à Dallas et officier du World Association des détectives, qui compte environ 1 000 membres.

De nombreux détectives privés, dont certains ont une formation dans le domaine de l’application de la loi, sont décidément de la vieille école. Le site Web de M. McKeever porte la devise «Donner la vérité… avec honnêteté et preuve» et répertorie des offres telles que la vérification des antécédents professionnels et «l’infidélité et l’enquête matrimoniale».

Ce genre de démarches au niveau de la rue peut également fournir la base d’une opération de renseignement, une opération que les gouvernements étrangers peuvent mener à peu de frais à un endroit sûr.