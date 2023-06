La Chine et l’Inde semblent les plus menacées de pénurie

La pénurie d’eau est considérée comme l’élément le plus important et potentiellement le plus percutant de la crise climatique au sens large, et les chercheurs affirment que les grandes économies asiatiques comme l’Inde et la Chine seront les plus touchées par ces pénuries d’eau.

L’Asie est un centre d’industrialisation qui connaît les taux d’urbanisation les plus rapides, et cela nécessiterait une grande quantité d’eau, a déclaré Arunabha Ghosh, PDG du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, à CNBC en marge de la semaine annuelle de l’écosperité à Singapour. mardi dernier.

« Ce ne sont pas seulement les anciennes industries comme la fabrication de l’acier, mais aussi les plus récentes comme la fabrication de puces semi-conductrices et la transition vers une énergie propre qui vont nécessiter beaucoup d’eau », a déclaré Ghosh. « L’Asie est le moteur de croissance du monde, et ces industries sont de nouveaux moteurs pour sa croissance économique. »

La demande mondiale en eau douce devrait dépasser l’offre de 40 à 50 % d’ici 2030. Ghosh a averti que la rareté de l’eau ne doit pas être considérée comme un problème sectoriel, mais comme un problème qui « transcend l’ensemble de l’économie ».

Les économies asiatiques « doivent comprendre qu’il s’agit d’un bien commun régional et qu’il est dans leur propre intérêt d’atténuer les risques qui se présentent à elles afin de prévenir les chocs économiques que la grave pénurie d’eau imposera », a-t-il déclaré.

L’Inde, aujourd’hui la nation la plus peuplée du monde, sera la plus durement touchée par la pénurie d’eau. Bien qu’il abrite 18 % de la population mondiale, il ne dispose que de ressources en eau suffisantes pour 4 % de sa population, ce qui en fait le pays le plus stressé en eau au monde, la Banque mondiale a dit.

La nation sud-asiatique dépend énormément de sa saison de mousson pour répondre à ses besoins en eau, mais le changement climatique a provoqué davantage d’inondations et de sécheresses dans le pays et a exacerbé sa pénurie d’eau.