La Chine et l’Inde ont le potentiel pour devenir des superpuissances de l’hydrogène (CSIS)

La Chine et l’Inde ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux de l’hydrogène “propre”, a déclaré Jane Nakano, chercheur principal au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). “Je pense que la Chine et l’Inde ont toutes deux le potentiel de devenir des puissances majeures … non seulement en tant que fournisseur potentiel et aussi en tant qu’exportateurs d’hydrogène propre, mais aussi [as] consommateurs [and] utilisateurs d’hydrogène propre”, a déclaré vendredi Nakano à “Squawk Box Asia” de CNBC. Cependant, Nakano a observé que la Chine, comme de nombreux pays, produit et consomme toujours de l’hydrogène gris – un type d’hydrogène dérivé du gaz naturel et produit à partir de combustibles fossiles. C’est la forme d’hydrogène la moins renouvelable. L’hydrogène a le potentiel de jouer un rôle important dans la lutte contre la crise climatique – l’énergie qu’il crée ne produit pas de dioxyde de carbone qui réchauffe l’atmosphère. D’un autre côté, c’est un gaz sujet aux fuites qui peut générer son propre effet de réchauffement – aggravant à son tour le problème climatique – s’il n’est pas bien géré. L’hydrogène “propre” est également coûteux à produire et l’industrie en est encore à ses balbutiements. La Chine est actuellement le plus grand producteur d’hydrogène à environ 33 millions de tonnes par an, dont la majeure partie est produite à partir de combustibles fossiles, selon un rapport du CSIS.

Long chemin à parcourir

Nakano a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de marché pour l’hydrogène à l’heure actuelle et que sa commercialisation prendrait quelques années. Elle a déclaré que les secteurs des transports et de la sidérurgie sont des consommateurs potentiels, en plus des industries difficiles à électrifier et à décarboner. Cependant, elle a déclaré que l’utilisation généralisée n’est pas encore une réalité. “La majeure partie de l’hydrogène est produite et conservée sur le même site… il n’y a pratiquement pas d’échange, le cas échéant, c’est vraiment fait dans une très petite région.”

“Ce que nous voyons actuellement, ce sont beaucoup plus d’initiatives dirigées par le gouvernement”, a déclaré Nakano, ajoutant que des pays comme l’Australie, le Japon et la Corée du Sud engagent des pays riches en ressources en Asie du Sud-Est, comme l’Indonésie et la Malaisie. Nakano a ajouté que l’Australie est en train de devenir un important fournisseur et exportateur d’hydrogène, et prévoit de devenir l’un des trois premiers pays exportateurs d’hydrogène.

Au début de cette année, le pays a annoncé un collaboration avec le Japon sur l’hydrogène propre visant à développer l’industrie australienne d’exportation d’hydrogène. Et selon une analyse de 2021 du cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie, l’Australie et le Moyen-Orient ont le plus grand potentiel pour devenir de grands exportateurs d’hydrogène vert. Bien que Nakano ait dit que L’Europe est à l’avant-garde en ce qui concerne la commercialisation de l’hydrogène, elle a ajouté que cela pourrait également prendre un certain temps à la région pour effectuer cette transition. “Il reste encore un long chemin à parcourir, pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Nakano. “Probablement pour le pire du point de vue de l’atténuation du climat.”