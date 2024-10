La Chine et l’Inde font pression sur les médias ethniques au Canada, selon une enquête

Les gouvernements de la Chine et de l’Inde tentent d’influencer les populations de la diaspora au Canada en faisant pression sur les médias ethniques pour qu’ils reproduisent les positions gouvernementales et suppriment les sujets de la « ligne rouge » dont ils ne veulent pas qu’ils soient abordés, a appris mardi l’enquête sur l’ingérence étrangère.

Deux journalistes sino-canadiens et un journaliste indo-canadien ont déclaré à l’enquête que l’Inde et la Chine utilisent un mélange de récompenses et de menaces pour influencer ce qui est couvert et la manière dont cela est rapporté. Ils ont déclaré que les consulats et les ambassades avaient menacé de réduire leurs dépenses publicitaires en raison de la couverture médiatique au Canada.

Le journaliste indo-canadien Gurpreet Singh a déclaré que le gouvernement indien a refusé d’accorder des visas à ceux dont il n’aime pas les reportages et a menacé d’annuler les cartes de citoyens indiens d’outre-mer des journalistes, qui dispensent les citoyens canadiens d’avoir à demander un visa à chaque fois qu’ils retournent en Inde.

Singh a déclaré que le gouvernement indien était particulièrement sensible aux informations faisant état d’un soutien à un État sikh indépendant, au débat sur le Cachemire, au système des castes en Inde et aux responsables de l’attentat à la bombe contre Air India.

« Vous obtenez beaucoup de réticences de la part du consulat indien ou des diplomates indiens si vous traitez de ces questions », a-t-il déclaré.

Les sujets de la « ligne rouge » en Chine pour la couverture médiatique sont Taiwan, Hong Kong, le Tibet, le mouvement démocratique chinois à l’étranger et la minorité ouïghoure, a déclaré Victor Ho, ancien rédacteur en chef du Sing Tao Daily Vancouver.

« Ce sont des tabous », a déclaré Ho lors de l’enquête. « Vous ne pouvez pas diffuser des idées opposées au PCC (Parti communiste chinois). »

Des gens brandissent des pancartes lors d’une manifestation contre les Jeux olympiques d’hiver de Pékin devant le consulat chinois à Vancouver, le jeudi 3 février 2022. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

Il existe d’autres problèmes que le gouvernement chinois cherche à amplifier pour accroître les conflits internes entre les Canadiens d’origine chinoise et le reste de la population, a déclaré Ronald Leung, qui anime une émission de télévision hebdomadaire.

« La politique en matière de drogue est l’un des grands sujets de la communauté chinoise en raison de l’histoire de la Chine, les gens en général n’aiment pas l’abus de drogues. Ils détestent les drogues », a-t-il déclaré. «Ils ont donc beaucoup de différence avec ce que fait le Canada sur cette question. Un autre problème concerne l’identité de genre, la criminalité et la sécurité, la question autochtone et les droits de la personne.

« Lorsque la Chine tente d’amplifier ces conflits dans les pays occidentaux, nous pouvons le constater dans les médias chinois au Canada, ils feront la même chose, pour amplifier ces problèmes. »