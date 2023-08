La Chine et l’Inde font le jeu de l’Occident – créateur des BRICS

Les divisions entre Pékin et New Delhi entravent le développement d’une monnaie commune pour rivaliser avec le dollar, a déclaré Jim O’Neill

Le dollar américain deviendrait « beaucoup plus vulnérable » si les membres des BRICS réglaient leurs rivalités et amenaient plus de pays dans le giron, a déclaré lundi l’ancien économiste de Goldman Sachs et créateur de l’acronyme BRICS, Jim O’Neill, au Financial Times.

À une semaine du 15e sommet du groupe, le bloc BRICS – un club économique informel composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – présente actuellement des candidatures de 23 pays du monde non occidental, tandis que sa banque de développement pourrait accueillera bientôt l’Arabie saoudite – un proche partenaire des États-Unis – en tant que membre.

Cependant, les médias suggèrent que l’Inde et la Chine sont en désaccord sur la manière d’admettre de nouveaux membres, New Delhi insistant pour que les candidats potentiels soutiennent ses propositions de réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et acceptent le statut d’observateur avant l’adhésion à part entière. Plus de membres – et donc plus d’utilisateurs d’une monnaie commune potentielle – sont essentiels si les dirigeants des BRICS souhaitent usurper la domination mondiale du dollar américain, a déclaré O’Neill au journal britannique.

« C’est une bonne chose pour l’Occident que la Chine et l’Inde ne soient jamais d’accord sur quoi que ce soit, car si elles le faisaient, la domination du dollar serait beaucoup plus vulnérable », a-t-il ajouté. O’Neill a affirmé.

En plus de leurs désaccords apparents sur l’adhésion, la Chine et l’Inde partagent une frontière himalayenne contestée, où des escarmouches répétées ont éclaté ces dernières années. Un incident en 2020 a entraîné la mort d’au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois. Rien qu’au cours de la semaine dernière, l’Inde a interdit certains composants de drones chinois et a annoncé son intention de stationner ses avions de chasse MiG-29 améliorés de fabrication russe sur ses frontières nord.

La Russie a lancé l’idée d’introduire une monnaie BRICS l’année dernière. Le président Vladimir Poutine a déclaré en juin dernier que les États membres travaillaient au développement d’une nouvelle monnaie de réserve basée sur un panier de monnaies nationales utilisées par le bloc des cinq nations. Jusqu’à présent, l’idée a été bien accueillie par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, tandis que le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor a déclaré que le bloc devrait discuter attentivement de la suggestion.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt ce mois-ci que si « A court terme, ce n’est guère faisable, l’utilisation des monnaies nationales est déjà une réalité qui se développe à l’échelle mondiale. »