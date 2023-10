La Chine et les véhicules électriques constituent un objectif politique croissant pour les républicains

Un autre a accusé le maire « d’exposer chacun d’entre nous à la contamination de notre sol et de notre eau et de menacer la santé globale de l’ensemble de la communauté ».

Manteo n’est que la dernière destination de ces conflits. L’année dernière, des scènes similaires se sont produites à Sidney, dans l’Ohio, après que le fabricant chinois Eve s’est engagé à créer une usine de batteries pour véhicules électriques d’un milliard de dollars. Depuis mai, un autre projet de batteries pour véhicules électriques de Gotion, d’une valeur de 2,4 milliards de dollars, s’est heurté à l’opposition des régions rurales du Michigan.

La cause autrefois bipartite de la relance des économies locales est désormais devenue hyperpolitisée lorsque les entreprises chinoises sont impliquées – les responsables locaux non partisans se retrouvant critiqués pour avoir travaillé avec les responsables de l’État pour attirer les investissements et créer des emplois.

Les gouverneurs du Michigan et de l’Illinois, tous deux démocrates, ont salué les usines de véhicules électriques de Gotion comme une bénédiction économique pour leurs États. En mai, le parlement démocrate du Michigan a approuvé 175 millions de dollars d’incitations pour Gotion, qualifiant le projet de « transformateur » pour « l’un des comtés les plus pauvres de l’État ».

La décision a surmonté les objections des républicains de l’État, qui ont qualifié le projet de Gotion de « cheval de Troie » de la Chine et ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact de la centrale sur l’environnement local.

Le différend de Manteno a commencé en 2021, lorsque JB Pritzker, le gouverneur démocrate de l’Illinois, a approuvé de nouveaux crédits d’impôt après avoir échoué à attirer les entreprises de véhicules électriques dans son État. Malgré cela, 18 entreprises américaines ont choisi d’autres États pour implanter des usines liées aux véhicules électriques. Au début de cette année, Pritzker a ajouté d’autres incitations.

Enfin, le 9 septembre, un fier Pritzker a partagé la scène avec Nugent et Zhen Li, président de Gotion, un fabricant de batteries pour véhicules électriques basé à Hefei, en Chine, pour annoncer que l’entreprise transformerait un entrepôt abandonné à Manteno en une usine de lithium de haute technologie. usine de batteries. L’entreprise devrait bénéficier d’allégements fiscaux de 536 millions de dollars au cours des 30 prochaines années.

Li Zhen, président de Gotion High-Tech Co. Photo de : Weibo

Les travaux sur le site de 150 acres n’ont pas encore commencé. L’usine devrait commencer la production de cellules et de blocs-batteries au lithium-ion l’année prochaine.

Mais le pedigree chinois de Gotion – et la division politique croissante aux États-Unis sur les véhicules électriques – ont plongé ces projets dans le chaos. Les opposants républicains de Pritzker et certains résidents locaux ont accusé le gouverneur et les responsables du village de traiter à huis clos avec l’entreprise. Ils affirment que le projet constituerait une menace pour la sécurité nationale et nuirait au paysage vierge de Manteno.

En août 2022, le président américain Joe Biden a engagé le pays sur la voie ambitieuse de la conversion aux véhicules électriques. Son objectif : deux tiers des nouvelles voitures particulières et un quart des nouveaux poids lourds entièrement électriques, avec l’aide de 300 milliards de dollars de subventions aux énergies propres au cours de la prochaine décennie. Alors que Biden est candidat à sa réélection l’année prochaine, les démocrates tentent de vendre aux électeurs leur programme du « Green New Deal » comme un programme de création d’emplois.

Le président américain Joe Biden lors de la cérémonie de signature du Chips and Science Act à la Maison Blanche le 9 août 2022. Photo : Reuters

Les Républicains qualifient ces subventions de « frénésie de dépenses imprudentes » qui ne profiteront qu’à la Chine, car ce pays domine le monde en fournissant les minéraux nécessaires aux composants des véhicules électriques. De sa frange d’extrême droite à ses candidats à la présidentielle, le Parti républicain espère assaisonner sa campagne de 2024 avec des conflits locaux autour des entreprises chinoises sur le sol américain.

La semaine dernière encore, l’utilisation politique de telles objections a été pleinement mise en évidence lorsque les conservateurs d’extrême droite ont organisé un rassemblement anti-Gotion à Manteno.

Le représentant de l’État, Brad Halbrook, républicain et membre de l’Illinois Freedom Caucus, a qualifié le projet d’« accord massif entièrement démocrate conclu à huis clos » et a affirmé que les entreprises chinoises étaient tenues de « partager leurs informations sensibles avec le gouvernement chinois ».

À environ 200 milles de là, lors d’un rassemblement anti-Gotion à Big Rapids, dans le Michigan, mercredi, le candidat républicain à la présidence, Vivek Ramaswamy – qui a rejeté le changement climatique comme un « canular » – a déclaré à la foule : « Nous ne laisserons pas nos enfants devenir un bande de serfs chinois dans ce pays ».

Comme tous les autres candidats républicains, il est loin derrière Donald Trump, le principal candidat à l’investiture – mais s’il était élu, Ramaswamy a promis qu’il « signerait une déclaration d’indépendance vis-à-vis de la Chine communiste » et « veillerait à ce que cette plante abandonnée par Dieu ne soit jamais obtenue ». construit. »

En août, un autre candidat, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, s’est engagé à « inverser la politique de Biden qui tente de forcer les Américains à acheter des véhicules électriques ».

«Pourquoi rendriez-vous sciemment ce pays plus dépendant de ce qui se passe en Chine ?», a-t-il demandé.

Trump lui-même, s’adressant aux travailleurs non syndiqués de l’automobile le mois dernier à l’extérieur de Détroit, a déclaré que l’abandon des moteurs à essence serait « une transition vers le chômage et l’inflation sans fin ».

Donald Trump après s’être adressé à une foule de travailleurs de l’automobile le 27 septembre 2023, dans le canton de Clinton, dans le Michigan. Photo : The Détroit News/TNS

Un rapport de l’Economic Policy Institute de 2021 a appelé à des subventions gouvernementales pour la construction de chaînes d’approvisionnement locales afin d’éviter les pertes d’emplois. Il prévoit qu’en l’absence d’incitations gouvernementales supplémentaires, l’industrie automobile pourrait perdre environ 75 000 emplois d’ici 2030.

Le rapport révèle que les incitations ciblées sur la production nationale de composants pour véhicules électriques pourraient créer environ 150 000 emplois d’ici la fin de la décennie.

Mais un virage américain vers les véhicules électriques profiterait-il vraiment à la Chine ?

« Oui, bien sûr, mais il y a des avantages environnementaux pour le monde entier », a déclaré William Reinsch du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion à Washington.

« Si vous êtes un négationniste du climat ou si vous n’êtes pas intéressé par la transition vers les technologies vertes, alors vous vous concentrerez entièrement sur l’économie, ce qui, je suppose, est vrai pour au moins certains des sceptiques », a-t-il ajouté.

Christine McDaniel, qui se concentre sur le commerce international au libertaire Mercatus Center de l’Université George Mason en Virginie, a déclaré qu’exclure les entreprises chinoises du développement des chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques aux États-Unis ne rendrait pas la transition américaine « impossible », mais que « cela pourrait être bien plus ». cher et prend plus de temps ».

« Vraisemblablement, toute entreprise voudrait protéger son investissement et faire preuve de diligence raisonnable sur les batteries Gotion pour s’assurer qu’aucune capacité de surveillance ou de surveillance illicite n’est intégrée dans les batteries », a déclaré McDaniel.

Même la perspective qu’un constructeur automobile américain se contente d’octroyer une licence pour une technologie de pointe à une entreprise chinoise est devenue politiquement controversée.

Les républicains contrôlant deux comités de la Chambre ont menacé Ford Motor d’assignation à comparaître s’il ne divulgue pas les détails de l’accord conclu en février avec le fabricant chinois de batteries CATL. Grâce à la technologie de CATL, Ford prévoit de dépenser 3,5 milliards de dollars américains pour construire une usine de véhicules électriques dans le Michigan.

(Le mois dernier, lorsque les travailleurs syndiqués de l’automobile ont débrayé dans les usines Ford de l’État – en grève pour plus de salaires et de meilleurs avantages sociaux – l’entreprise a interrompu la construction de l’usine, se demandant si elle pourrait être rentable.)

Erica Downs, du Centre sur la politique énergétique mondiale de l’Université de Columbia, a déclaré que quant à savoir à qui profite l’accord Ford-CATL, « ce n’est pas le Parti communiste chinois qui vient immédiatement à l’esprit ».

« Je pense plutôt à Ford et aux États-Unis. L’accès à des batteries de haute qualité et à faible coût produites par CATL offrirait à Ford l’opportunité de devenir l’un des principaux producteurs de véhicules électriques plus abordables aux États-Unis.

« Cela, à son tour, soutiendrait la transition des États-Unis vers un avenir à plus faibles émissions de carbone », a-t-elle ajouté.

Reinsch du CSIS a décrit l’accord Ford-CATL comme « l’inverse de ce que la Chine fait avec la technologie américaine, légalement et illégalement, depuis des années ».

« Il y a des gens ici qui s’opposent à toute action avec la Chine », a-t-il ajouté.

Il a reconnu que « cela pourrait être une opportunité pour les États-Unis de profiter de la technologie chinoise hautement compétitive pour améliorer nos propres produits ».

« L’époque où le flux technologique était à sens unique, des États-Unis vers la Chine, est révolue, et je pense qu’à l’avenir, nous verrons des flux dans les deux sens, même si… il y aura toujours une résistance. »