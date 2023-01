La Chine et les Philippines s’accordent pour “gérer leurs différends” sur la mer de Chine méridionale

Hong Kong

CNN

—



Le dirigeant chinois Xi Jinping et son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr. ont convenu de renforcer les liens économiques et de reprendre les pourparlers sur l’exploration pétrolière, alors qu’ils cherchent à relancer leurs économies au milieu du ralentissement pandémique et des frictions sur les zones contestées de la mer de Chine méridionale.

Xi a rencontré Marcos Jr. mercredi lors de la première visite d’État du président philippin à Pékin, où les deux dirigeants ont convenu de “gérer de manière appropriée les différences”, selon un communiqué conjoint publié jeudi.

Le communiqué indique que les dirigeants ont eu une discussion « approfondie et franche » sur la situation en mer de Chine méridionale et « ont réaffirmé l’importance de maintenir et de promouvoir la paix et la stabilité dans la région ».

Au cours des pourparlers, Manille et Pékin ont également convenu de reprendre les négociations sur l’exploration pétrolière et gazière en mer de Chine méridionale qui ont été interrompues en juin dernier en raison de contestations constitutionnelles et de questions de souveraineté.

Marcos Jr. avait précédemment déclaré que son pays poursuivrait l’exploration pétrolière et gazière en mer de Chine méridionale même sans accord avec la Chine, ce qui revendique la quasi-totalité des 1,3 million de milles carrés de la mer de Chine méridionale comme la sienne, bien que d’autres territoires, y compris les Philippines, aient des revendications concurrentes – et parfois se chevauchant – sur certaines zones.

La mer de Chine méridionale est depuis longtemps une source de tension entre Manille et Pékin, et les relations se sont encore tendues en décembre lorsque le ministère philippin de la Défense nationale a exprimé sa «grande inquiétude» quant à la présence de navires chinois dans la voie navigable contestée.

Les Philippines ont accusé à plusieurs reprises les navires chinois de harceler les pêcheurs philippins dans la région, et dans un communiqué publié mercredi, Marcos Jr. dit avoir soulevé la question avec Xi lors de leur rencontre à Pékin.

Dans le communiqué, Marcos Jr. a déclaré que Xi avait promis de “trouver une solution” qui permettrait aux pêcheurs philippins d’opérer dans les zones de pêche naturelles du pays d’Asie du Sud-Est.

“Nous avons également discuté de ce que nous pouvons faire pour avancer, pour éviter d’éventuelles erreurs, des malentendus qui pourraient déclencher un problème plus important que ce que nous avons déjà”, a-t-il ajouté.

À cette fin, les pays ont annoncé leur intention de mettre en place une ligne de communication directe entre leurs départements maritimes.

Dans la déclaration des Philippines, Marcos Jr. a déclaré que Xi s’était engagé à apporter son aide aux Philippines, notamment dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures et de la sécurité maritime, les deux parties signant un total de 14 accords bilatéraux.

M. Xi a également promis de vastes opportunités de coopération avec les Philippines, notamment un soutien aux investissements chinois aux Philippines et une aide à son voisin pour développer la technologie agricole, l’éducation de base, la météorologie et l’espace, et la recherche sur les vaccins, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les Philippines équilibrent depuis longtemps l’intérêt stratégique de l’Amérique dans le Pacifique avec l’essor géopolitique et économique de la Chine.

Alors que les Philippines sont un allié de défense de longue date des États-Unis, l’ancien dirigeant Rodrigo Duterte a recherché des relations plus étroites avec la Chine au cours de ses six années au pouvoir, mettant de côté son conflit territorial en échange d’investissements chinois.

Le voyage de Marcos Jr. à Pékin intervient après que la vice-présidente américaine Kamala Harris s’est rendue aux Philippines en novembre, où elle a réaffirmé l’engagement « indéfectible » de Washington envers son allié.

Au cours de cette visite, Harris et Marcos Jr. ont discuté de 21 nouveaux projets financés par les États-Unis, y compris d’autres sites de défense autour des Philippines.