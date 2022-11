La Chine et les États-Unis vont reprendre les pourparlers sur le climat interrompus après le voyage de Pelosi

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Le président chinois Xi Jinping a accepté de reprendre les pourparlers sur le changement climatique avec les États-Unis, a déclaré lundi le président Joe Biden, trois mois après que Xi a suspendu ces contacts en colère contre le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan.

La Chine et les États-Unis sont les 1er et 2e pollueurs climatiques au monde. La reprise de ce qui a été les négociations entre deux pays sur les efforts climatiques est considérée comme cruciale pour parvenir aux réductions massives de l’utilisation du charbon et d’autres combustibles fossiles nécessaires pour ralentir le réchauffement climatique.

Biden et Jinping se sont rencontrés en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Tous deux se sont engagés lundi à ordonner aux hauts responsables de leurs gouvernements de “maintenir la communication et d’approfondir les efforts constructifs” sur des questions telles que le changement climatique et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire mondial, a déclaré la Maison Blanche.

La relation en tête-à-tête de John Kerry avec son homologue du gouvernement chinois, Xie Zhenhua, s’est avérée essentielle pour conclure l’accord historique de Paris de 2015 sur le climat. Kerry était alors secrétaire d’État et est maintenant l’envoyé climatique de Biden. Persuader la Chine d’agir beaucoup plus rapidement pour réduire sa dépendance au charbon sale a été l’un des principaux efforts – et jusqu’à présent non réalisés – de la diplomatie climatique de Kerry sous Biden.

Ani Dasgupta, directeur du World Resources Institute, a déclaré lundi dans un communiqué que la communauté mondiale “poussait un soupir de soulagement” en apprenant que les deux nations reprenaient leurs efforts conjoints sur le climat.

En août, Xi a pris une série de mesures militaires et diplomatiques, notamment l’intensification des manœuvres militaires et la rupture des contacts sur une série de questions commerciales et autres, pour démontrer le mécontentement de la Chine face au voyage de Pelosi à Taïwan autonome. La Chine revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire.

Apparaissant devant les caméras avant leur réunion de lundi, Biden a déclaré à Xi que le monde s’attend à ce que les États-Unis et la Chine « soient capables de travailler ensemble » sur des questions clés, notamment le changement climatique et les pénuries alimentaires mondiales.

“Les États-Unis sont prêts à faire exactement cela – travailler avec vous – si c’est ce que vous désirez”, a déclaré Biden à Xi.

La réunion d’apaisement des tensions entre Xi et Biden a eu lieu alors que des représentants gouvernementaux du monde entier sont réunis en Égypte pour un sommet de l’ONU sur le climat visant à amener les nations à donner suite à leurs promesses de réduire les émissions de combustibles fossiles qui détruisent le climat et à faire plus encore.

Kerry et Xie ont eu des contacts informels pendant la pause des deux nations sur la coopération climatique, axés sur ce qui aiderait à relancer le dialogue conjoint.

Xi et Biden ont également convenu de reprendre le même type de contacts de haut niveau sur d’autres questions essentielles à la stabilité mondiale, y compris l’allégement de la dette, a déclaré la Maison Blanche.

___

Knickmeyer a rapporté de Washington.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Ellen Knickmeyer et Seung Min Kim, Associated Press