La Chine et les États-Unis tiennent des pourparlers « francs »

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu à Pékin pour des négociations avec de hauts responsables chinois

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu dimanche en Chine pour des entretiens de haut niveau avec son homologue chinois, Qin Gang, et d’autres hauts responsables. Blinken est devenu le plus haut responsable américain à se rendre à Pékin depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en 2021.

Le premier jour de la visite de Blinken a impliqué des entretiens entre lui et le ministre chinois des Affaires étrangères récemment nommé Qin, ancien ambassadeur de Pékin à Washington. Les négociations à huis clos ont duré plus de cinq heures, les deux parties fournissant peu de détails à la suite des pourparlers. Le porte-parole de Blinken, Matthew Miller, a décrit les pourparlers seulement comme « franc, sérieux et constructif » dans une déclaration discrète.

« Le secrétaire a soulevé un certain nombre de sujets de préoccupation, ainsi que des opportunités d’explorer la coopération sur des problèmes transnationaux communs avec la RPC où nos intérêts s’alignent », Miller a déclaré, ajoutant que Blinken avait dit à Qin que Washington « Défendra toujours les intérêts et les valeurs du peuple américain et travaillera avec ses alliés et partenaires pour faire avancer notre vision d’un monde. »

Cependant, la partie chinoise a produit des déclarations tout aussi courtes, citant directement le principal problème des relations bilatérales – Taiwan. La nation insulaire, considérée par Pékin comme faisant partie intégrante du pays, se rapproche des États-Unis depuis des années déjà, servant de source constante de tension entre Pékin et Washington.

En savoir plus Les États-Unis et la Chine « au bord du conflit » – Kissinger

« Qin Gang a souligné que la question de Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, la question la plus importante dans les relations sino-américaines et le risque le plus important », a-t-il ajouté. Les médias d’État chinois ont cité Qin comme ayant dit à Blinken.

Les pourparlers ont révélé « différences profondes » entre Pékin et Washington, a déclaré aux journalistes un haut responsable du département d’État, ajoutant que les deux parties avaient montré un « volonté de réduire les tensions » et même réalisé certains progrès « sur plusieurs fronts ».

« Personne n’avait l’idée que nous allions résoudre tous les problèmes difficiles en une ou deux réunions », a-t-il ajouté. a déclaré le responsable, ajoutant que les deux pays avaient réussi à s’entendre sur l’expansion des vols entre eux, mais n’avaient partagé aucun détail exact.

Lundi, Blinken doit participer à une table ronde présidée par le haut diplomate chinois Wang Yi, qui a quitté le poste de FM il y a six mois et est actuellement directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois. Les pourparlers devraient impliquer des étudiants américains en échange et des chefs d’entreprise. On ne sait cependant pas si Blinken rencontrera le président chinois Xi Jinping lors de sa visite.