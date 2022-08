La Chine et les États-Unis s’affrontent sur le climat sur Twitter

BEIJING (AP) – Les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde s’affrontent sur Twitter au sujet de la politique climatique, la Chine demandant si les États-Unis peuvent mettre en œuvre la législation climatique historique promulguée par le président Joe Biden cette semaine.

Après que le Congrès a adopté le projet de loi vendredi dernier, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns pris sur Twitter dimanche pour dire que les États-Unis agissaient contre le changement climatique avec leur plus gros investissement jamais réalisé – et que la Chine devrait suivre.

Mardi soir, la Chine Le ministère des Affaires étrangères a répondu avec son propre tweet : « Bon à entendre. Mais ce qui compte, c’est : les États-Unis peuvent-ils livrer ?

L’échange, qui fait partie d’un va-et-vient plus long sur Twitter sur la question, est emblématique d’une inquiétude plus large : la coopération américano-chinoise est largement considérée comme vitale pour le succès des efforts mondiaux visant à limiter la hausse des températures. Avec la rupture des relations sur Taiwan et d’autres questions, certains se demandent si les deux parties peuvent coopérer.

La Chine a annoncé une suspension des pourparlers avec les États-Unis sur le climat et plusieurs autres questions plus tôt ce mois-ci dans le cadre de sa réponse à la visite à Taïwan d’un haut législateur américain, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Le climat a été l’un des rares domaines de coopération entre les pays en conflit. Les responsables américains ont critiqué la décision de la Chine, le secrétaire d’État Antony Blinken affirmant qu’elle “ne punit pas les États-Unis, elle punit le monde”.

Invité à répondre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a appelé la semaine dernière les États-Unis à “s’acquitter de leurs responsabilités historiques et de leurs obligations en matière de changement climatique et à cesser de chercher des excuses pour leur inaction”.

Le ministère a ensuite tweeté une partie de sa réponse, et Burns a répondu quatre jours plus tard avec son tweet sur le projet de loi américain sur le climat. Utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine, il a conclu par : “La RPC devrait suivre + reconsidérer sa suspension de la coopération climatique avec les États-Unis”.

La Chine a élaboré son message « Les États-Unis peuvent-ils livrer ? message avec un deuxième tweet suggérant des actions américaines, y compris la levée des sanctions imposées l’année dernière sur les exportations de l’industrie solaire de la région chinoise du Xinjiang en raison d’allégations de travail forcé.

Les allers-retours mettent en évidence un fossé de perception entre la superpuissance de longue date qui veut diriger et la puissance montante qui ne veut plus se sentir obligée de suivre la direction de quelqu’un d’autre.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a poussé la Chine à se fixer des objectifs climatiques plus ambitieux. La réponse de la Chine a été que ses objectifs sont réalistes, compte tenu de ses besoins de développement en tant que pays à revenu intermédiaire, tandis que les États-Unis fixent des objectifs ambitieux qu’ils ne parviennent pas à atteindre.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine fixe généralement des objectifs conservateurs au niveau national, car il ne veut pas que ses performances soient en deçà. Ces objectifs sont parfois dépassés, cependant, dans la poursuite ardente de ces objectifs par les autorités locales.

“La Chine devrait être en mesure de faire mieux que ses objectifs nationaux ne l’indiquent”, a déclaré Cory Combs, analyste principal du cabinet de conseil Trivium China. “Mais bien sûr, ces plans locaux sont tous sujets à des échecs et à des retards, il est donc impossible de dire exactement ce qu’ils vont ajouter.”

Ken Moritsugu, Associated Press