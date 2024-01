La Chine et les États-Unis « font un pas dans la bonne direction » avec des pourparlers de haut niveau en Thaïlande

Ils ont décrit les pourparlers – les troisièmes entre les deux pays en un an – comme « un pas dans la bonne direction » pour aider à maintenir un dialogue de haut niveau, mais ont mis en garde contre les attentes de percées sur les principaux irritants de la part du gouvernement. Taïwan au Mer de Chine méridionale et a déclaré que les relations resteraient probablement difficiles, en particulier à l’approche des élections américaines.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Wang a exhorté Washington à « tirer les leçons » de 45 années de relations bilatérales.

“[We should] se traiter mutuellement sur un pied d’égalité au lieu d’être condescendants, rechercher un terrain d’entente tout en réservant les différences au lieu de souligner les différences, respecter les intérêts fondamentaux de chacun au lieu de nuire aux intérêts fondamentaux de chacun, et travailler ensemble pour construire une manière correcte de s’entendre avec la Chine et les États-Unis. États par le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant », a-t-il déclaré.

Sullivan a souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Shen Dingli, spécialiste des relations internationales basé à Shanghai, a déclaré que la rencontre entre Wang et Sullivan faisait partie d’un processus visant à améliorer les relations tendues par une rivalité géopolitique et idéologique croissante.

Shen a déclaré que les deux hommes devraient réfléchir à la manière de mettre en œuvre le consensus atteint entre Xi et Biden à San Francisco.

Pékin considère Taiwan comme une province séparatiste qui doit être réunifiée, par la force si nécessaire. Les États-Unis, comme la plupart des pays, ne reconnaissent pas Taiwan comme un État indépendant mais s’opposent à tout changement unilatéral du statu quo.

Wang, le principal conseiller en politique étrangère de Xi, a déclaré que la question de Taiwan était une « affaire intérieure » de la Chine et que « les élections régionales à Taiwan ne peut pas changer le fait fondamental que Taiwan fait partie de la Chine ».

« Le plus grand risque pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan est « l’indépendance de Taiwan », et le plus grand défi pour les relations sino-américaines est également « l’indépendance de Taiwan » », a-t-il déclaré.

Le communiqué chinois indique que les deux parties ont convenu que les deux chefs d’État maintiendraient des contacts réguliers et que Pékin et Washington favoriseraient les échanges militaires et autres « à tous les niveaux dans tous les domaines » et « discuteraient davantage de la frontière entre la sécurité nationale et les activités économiques ».

Wang et Sullivan ont également discuté de la situation au Moyen-Orient, en Ukraine, dans la péninsule coréenne et en mer de Chine méridionale.

Pékin a intensifié sa pression militaire sur Taiwan après que l’île autonome a élu William Lai Ching-te comme nouveau président, ouvrant la voie à un troisième mandat consécutif pour le Parti démocrate progressiste indépendantiste.

Après l’annonce de la réunion Wang-Sullivan, l’Armée populaire de libération de Pékin a envoyé plus de 30 avions de guerre et un groupe de navires de guerre vers Taiwan, selon le ministère de la Défense de l’île.

«Ni Pékin ni Washington ne souhaitent que le nouveau gouvernement de Taiwan modifie le statu quo. Les deux pays devront travailler ensemble dans une certaine mesure pour maintenir la stabilité à travers le détroit de Taiwan », a déclaré Shen.

Même si Pékin et Washington ne seront peut-être pas en mesure de surmonter leurs divergences sur Taiwan, la mer de Chine méridionale et les restrictions en matière de haute technologie, ils pourraient « explorer les opportunités de coopération et même de partenariat » sur d’autres questions régionales, a déclaré Shen.

« Il y a d’autres tensions régionales émergentes dont il faut parler, comme la voie de navigation sûre dans la mer Rouge et la situation dans et autour de la péninsule coréenne », a-t-il déclaré.

Les tensions dans la péninsule ont de nouveau éclaté au début du mois après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a désigné Séoul comme « l’ennemi principal » du Nord.

Pékin a envoyé jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères Sun Weidong à Pyongyang, où il a rencontré le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son-hui. Les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération tactique et à défendre leurs intérêts communs, a rapporté samedi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Les journalistes officiels de l’administration Biden ont déclaré samedi que Pékin maintenait « certainement » son influence sur Pyongyang et « nous nous attendons à ce qu’ils l’utilisent pour nous ramener sur la voie de la dénucléarisation ».

Pékin s’est également engagé dans une activité diplomatique prudente en ce qui concerne la mer Rouge, la Chine exprimant ses inquiétudes face à l’escalade de la situation.

Au cours de la réunion de deux jours, Sullivan a une fois de plus appelé Pékin à jouer un rôle « constructif » dans la lutte contre les attaques des Houthis contre les navires commerciaux dans les voies navigables critiques en utilisant son « levier substantiel » auprès de l’Iran, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden.

Le responsable a ajouté que Pékin avait déclaré qu’il soulevait la question avec Téhéran, mais « nous allons certainement attendre avant de commenter davantage si nous pensons qu’ils la soulèvent réellement ».

Citant des sources iraniennes, Reuters a rapporté vendredi que la Chine avait exercé des pressions sur l’Iran lors de réunions à Pékin et à Téhéran, demandant à l’Iran d’aider à freiner les attaques contre des navires dans la mer Rouge par les Houthis soutenus par l’Iran, sous peine de nuire aux relations commerciales avec Pékin.

Mais Lu Xiang, un expert de l’Académie chinoise des sciences sociales, a affirmé que les efforts de médiation de la Chine en mer Rouge et dans la péninsule coréenne n’avaient rien à voir avec les appels répétés de l’administration Biden à Pékin pour qu’elle use de son influence.

« La Chine a intérêt à la stabilité et à la sécurité dans le détroit de Taiwan, dans la mer de Chine méridionale, dans la péninsule coréenne et au Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

Selon Lu, Pékin craint que l’escalade de la crise en mer Rouge ne porte un coup dévastateur au commerce entre l’Europe et l’Asie.

« La Chine contribuera certainement à négocier la paix dans la région compte tenu de ses relations amicales avec l’Iran. Mais le conflit entre les États-Unis et l’Iran n’est pas causé par la Chine », a-t-il ajouté.

Lu a déclaré que pour Pékin, la demande américaine d’aide de la Chine était « trompeuse », étant donné que la stratégie indo-pacifique de Washington visait à freiner l’implication de Pékin dans l’océan Indien.

« L’objectif principal du [Wang-Sullivan] la réunion est de maintenir la communication. En dehors de cela, il est difficile d’avoir de grandes attentes à l’égard des relations bilatérales. Et nous devrons peut-être nous préparer à d’éventuels changements majeurs aux États-Unis », a-t-il déclaré, faisant référence à la possibilité d’un retour au pouvoir de Donald Trump pour un second mandat lors des élections de novembre.

Li Mingjiang, professeur agrégé à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, a déclaré que la rencontre entre Wang et Sullivan restait l’un des mécanismes les plus importants du dialogue stratégique bilatéral.

« Leur dialogue est important car il est davantage axé sur certaines des grandes questions fondamentales de sécurité et stratégiques qui pourraient avoir un impact bilatéral et mondial important », a-t-il déclaré.

Mais il serait irréaliste d’attendre des progrès substantiels de cette réunion, qui était en grande partie une plate-forme de communication stratégique et d’instauration de la confiance, selon Li.

Les deux hommes se sont rencontrés deux fois l’année dernière – à Vienne en mai puis à Malte en septembre.