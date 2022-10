La Chine et les États-Unis font face à la “pire guerre de l’histoire moderne” alors que Xi Jinping, nouvellement couronné, est “garanti” d’attaquer Taïwan

La CHINE est “presque assurée” d’attaquer Taïwan après que Xi Jinping soit devenu le chef à vie – et cela pourrait être l’une des guerres les plus sanglantes de l’histoire, a averti un expert de premier plan.

Oriana Skylar Mastro, membre de l’Université de Stanford, estime qu’une invasion est désormais “plus probable qu’improbable” au cours du prochain mandat de cinq ans de Xi, alors que son armée “finalise” ses plans pour prendre l’île.

Le président chinois Xi Jinping salue sa nomination comme “Empereur à vie” Crédit : Getty

On craint que toute prise de Taïwan ne déclenche un conflit catastrophique Crédit : Getty Images – Getty

La Chine pourrait être sur le point d’attaquer Taiwan Crédit : AFP

Une telle décision déclencherait presque certainement une intervention des États-Unis et conduirait à la “pire guerre de l’histoire moderne” avec “des milliers et des milliers” de morts chaque jour, a-t-elle sombrement prédit.

Le dirigeant chinois a été couronné dirigeant à vie lors du 20e congrès du Parti communiste du pays – qu’il a ouvert la semaine dernière avec le vœu de ne jamais renoncer à la force pour reprendre Taiwan.

La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire et a déclaré que toute mesure prise vers une indépendance à grande échelle entraînerait une invasion.

La récente visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi à Taïwan a provoqué une réponse furieuse de Pékin, avec des navires de guerre et des avions de combat chinois entourant l’île lors d’exercices militaires massifs.

Après avoir consolidé sa position au pouvoir, Xi a promu ses alliés politiques partageant les mêmes idées qui l’aideront à faire avancer son programme.

Mastro, chercheur au Freeman Spogli Institute for International Studies, est considéré comme l’une des principales autorités mondiales sur la machine de guerre chinoise.

“Ce que je dirais, c’est qu’une sorte d’utilisation de la force est pratiquement garantie”, a-t-elle déclaré au Sun Online.

Elle a déclaré que Xi Jinping ne voulait pas qu’une action militaire soit en cours pendant le congrès du parti, mais maintenant “la contrainte a été levée”, les risques d’une attaque contre Taiwan ont augmenté.

“Des quarantaines à court terme de blocages ou d’exercices majeurs ou même des grèves limitées sont pratiquement garantis – c’est juste une question de savoir s’il opte pour une campagne de réunification complète.”

Mastro a déclaré que son point de vue est que du point de vue de Xi, il s’agit simplement d’attendre le bon moment pour lancer une invasion.

“Il est ambitieux et l’avenir est incertain, alors quand cette opportunité se présentera, il n’y aura aucune raison d’attendre”, a-t-elle déclaré.

“J’étais à Taïwan et je parlais aux dirigeants et ils avaient un point de vue similaire – qu’il était plus probable qu’improbable que quelque chose comme cela se produise à la fin du prochain mandat de Xi.

“Je pense que la mentalité est ‘pourquoi attendre?’ alors ils sont en train de finaliser les choses du côté militaire.

Mastro a mis en garde contre la sous-estimation du coût humain et économique que Xi serait prêt à supporter pour cimenter sa place dans l’histoire chinoise.

“Les États-Unis veulent historiquement une force écrasante avant de faire quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré.

“Bien que la Chine veuille vraiment des avantages, elle ne pense pas qu’elle ait besoin de minimiser les pertes au niveau des États-Unis avant de lancer de telles campagnes militaires.

Pourquoi Taiwan est-il un point chaud entre les États-Unis et la Chine ? Le différend sur Taiwan remonte à la guerre civile chinoise, qui s’est terminée en 1949 avec la victoire du parti communiste Mao Zedong. Taiwan – avec une population de seulement 22 millions d’habitants – a été reconnu par le gouvernement chinois jusqu’en 1971, date à laquelle le continent a pris son siège aux Nations Unies. Le dirigeant déchu de la Chine, Chiang Kaishek, qui était soutenu par les États-Unis, a fui avec ses forces de défaite l’île de Taiwan, à environ 100 milles au large des côtes du continent. Taïwan a depuis développé une identité qui lui est propre et est devenu un pays démocratique prospère entretenant des liens étroits avec l’Occident, en particulier les États-Unis. Le parti dirigé par son actuel président Tsai Ingwen a l’indépendance comme objectif ultime. Mais la Chine continue de considérer l’île comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à la réunifier par la force si nécessaire. Même la tenue d’un vote sur l’indépendance est largement considérée comme le déclencheur de la guerre. À cette fin, la Chine a investi des milliards dans la modernisation de son armée, notamment en construisant maintenant une flotte de porte-avions pour correspondre à la marine américaine. Cela a mis le pays sur une trajectoire de collision avec les États-Unis, son principal fournisseur d’armes. Le président Joe Biden a récemment déclaré que l’Amérique défendrait Taïwan en cas d’attaque chinoise. Ces dernières années, les tensions ont augmenté alors que les forces aériennes et navales américaines patrouillent dans la mer autour de Taïwan, au grand mécontentement de la Chine. Les avions de combat chinois bourdonnent régulièrement sur l’île alors qu’elle multiplie les répétitions d’invasion.

« La Chine est prête à tolérer des pertes élevées parce qu’elle en est plus convaincue que les États-Unis et les autocrates sont prêts à continuer à se battre malgré les pertes.

“Il est assez disposé à accepter un coût économique élevé à court terme sur la base qu’à long terme, cela n’aurait pas d’effet néfaste.”

Élaborant un scénario de guerre entre les États-Unis et la Chine, Mastro a prédit que Pékin était convaincu qu’il devait frapper l’Amérique “durement et tôt” dans une attaque de type Pearl Harbor.

Dans la foulée, les États-Unis pourraient se voir vaincus dans une semaine alors qu’ils luttent pour obtenir des renforts.

Alors que Pékin se prépare peut-être à une guerre éclair pour traverser le détroit de Taiwan et capturer l’île, les experts ont déclaré que la guerre pourrait être tout sauf rapide.

Avec des plages difficiles, un terrain rocheux, des défenseurs bien entraînés et des mers impitoyables, la Chine pourrait faire face à la même guerre brutale et brutale à laquelle la Russie est confrontée en Ukraine.

Prendre Taïwan pourrait même obliger Pékin à rassembler une force de deux millions de soldats, a-t-on affirmé.

La destruction qui résulterait d’une invasion chinoise éclipserait tout ce que nous avons vu en Ukraine, a déclaré Mastro avec « des milliers et des milliers » tués « chaque jour ».

“Ce sera probablement la pire guerre de l’histoire moderne.”

Mastro craint que Pékin fasse tout ce qu’il faut pour s’emparer de Taïwan Crédit : AP : Associated Press