La Chine et les États-Unis doivent avoir une communication « ouverte », déclare le secrétaire au Commerce

BEIJING — La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré lundi qu’il était « profondément important » que les États-Unis et la Chine entretiennent des relations économiques stables, fondées sur une communication « directe, ouverte et pratique ».

Le secrétaire d’État vient à Pékin pour chercher à stabiliser les relations commerciales et à stimuler les échanges avec la Chine, sans revenir sur la ligne ferme adoptée par Washington en matière de restriction du développement de technologies avancées telles que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

« Il est extrêmement important que nous ayons une relation économique stable, car c’est dans l’intérêt de nos deux pays et, en fait, c’est ce que le monde attend de nous », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également déclaré que la relation était « compliquée » et « difficile ». « Nous serons bien sûr en désaccord sur certaines questions », a déclaré Raimondo. « Je pense que nous pouvons progresser si nous sommes directs, ouverts et pratiques. »

La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, le secrétaire d’État Antony Blinken et l’envoyé pour le changement climatique John F. Kerry se sont tous rendus à Pékin au cours des deux derniers mois dans le but de reprendre les communications interrompues lorsqu’un ballon chinois a dérivé au-dessus des États-Unis en février. et a été dramatiquement abattu.