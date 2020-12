Les gouvernements chinois et népalais ont convenu d’une nouvelle altitude pour le plus haut sommet du monde, le mont Everest, après avoir partagé les données de deux relevés parallèles qui ont révélé que la puissante montagne mesure en réalité 0,6 mètre (deux pieds) de plus.

Bien que les scientifiques et les cartographes n’aient pas encore analysé les résultats, la nouvelle élévation du point le plus élevé de la Terre, 8848,64 mètres (29031 pieds) au-dessus du niveau de la mer, a été atteinte par deux équipes distinctes employant une technologie et des techniques de pointe.

L’Everest est maintenant soupçonné d’être 0,6 mètre, ou deux pieds, plus haut que l’altitude précédente reconnue par le gouvernement du Népal, selon un communiqué conjoint du Département des enquêtes du Népal et des autorités chinoises mardi, à la suite de la première enquête sérieuse sur l’Everest en 16 ans.

Des géomètres népalais ont monté le sommet à 3 heures du matin, heure locale, le 22 mai 2019, en montant au printemps pour éviter les foules toujours croissantes.

«Nous voulons transmettre le message que nous pouvons faire quelque chose avec nos propres [country’s] ressources et personnel technique, » a déclaré Khim Lal Gautam, chef des enquêtes pour le projet.

Gautam et quatre coéquipiers ont utilisé des récepteurs GPS et un radar pénétrant dans le sol pour calculer le manteau neigeux au sommet de la montagne ainsi que sa hauteur.

Huit autres équipes d’arpenteurs ont attendu patiemment au sommet des sommets voisins avec une ligne de visée vers le sommet de l’Everest afin de fixer son élévation telle que capturée au lever du soleil, en utilisant des théodolites laser, des instruments de précision avec viseurs télescopiques utilisés pour établir des angles horizontaux et verticaux.

Plus tard, au printemps 2020, une équipe de géomètres chinois a travaillé sur la face nord de la montagne, en utilisant le réseau chinois de satellites BeiDou, un système rival au GPS. Les deux groupes ont ensuite comparé leurs conclusions avant de parvenir à un consensus, qui n’a pas encore été examiné indépendamment et donc officiellement confirmé.

« Dans la cartographie topographique, nous ne pouvons pas trouver le point ou l’altitude exacts, » Avertit Gautam. «Nous essayons de trouver le MPV: la valeur la plus probable.»

Une étude de 1954 a placé le sommet de l’Everest à 29028 pieds au-dessus du niveau de la mer, en utilisant des théodolites, qui sont devenus la norme internationalement reconnue.

Puis, en 1999, le cartographe et explorateur Bradford Washburn a mené la première enquête à l’aide de la technologie GPS, qui a révélé que la montagne s’élevait à 29 035 pieds.

Les géographes du monde entier attendaient avec impatience ces résultats à la suite d’un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 en 2015, dont beaucoup soupçonnaient qu’il changerait la stature de la chaîne de montagnes de l’Himalaya.

